ЧМ-2026: Чехия и ЮАР сыграли вничью

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Северной Америке стартовал 2-й тур. В Атланте встречались команды группы «А» — Чехия и ЮАР. Игра завершилась со счетом 1:1.

Уже на 6-й минуте чехи вышли вперед благодаря голу футболиста пражской «Славии» Михала Садилека, которого южноафриканцы забыли в своей штрафной. Сборная ЮАР смогла отыграться на 83-й минуте: Тебоо Мокоена реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку.