Куда США хотят включить Азербайджан?

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от Техаса Крейг Голдман внес законопроект о включении стран Южного Кавказа и Центральной Азии в Соглашения Авраама. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте конгрессмена, говорится, что законопроект подписан всеми членами группы поддержки соглашений в Палате представителей от обеих партий (всего 25 конгрессменов).

Крейг Голдман считает, что присоединение стран к Соглашениям Авраама послужит национальной безопасности и процветанию Соединенных Штатов.

«Благодаря Соглашениям Америка расширила свое влияние во всем мире. Более тесная координация приносит пользу не только американцам, но и противодействует влиянию наших противников, таких как Иран, — заявил Голдман. — Большая стабильность на Ближнем Востоке и в Азии будет достигнута благодаря усилению лидерства США в мире и присоединению к Соглашениям большего числа стран».

Отмечается, что организация FDD Action будет проводить лоббистскую деятельность в целях принятия проекта закона. На ее веб-сайте указано, сто FDD Action — это правозащитная организация, основанная в 2019 году, которая напрямую сотрудничает с политиками, чтобы отстаивать эффективную внешнюю политику США — такую, «которая укрепляет национальную безопасность, наносит ущерб противникам и поддерживает наших союзников».

«Соглашения Авраама стали катализатором монументального сдвига в региональной интеграции на Ближнем Востоке. Продолжающаяся нормализация отношений между Израилем, его соседями и более отдаленными странами уже открыла совместные экономические возможности, наладила торговую гармонизацию и содействие в сфере безопасности.

Закон о расширении Соглашений Авраама расширит круг потенциальных участников этих набирающих силу процессов нормализации и учредит специального посланника в структуре правительства США для координации и содействия реализации многосторонних соглашений о сотрудничестве. FDD Action решительно поддерживает этот законопроект и призывает всех членов Конгресса проголосовать за его принятие», — сказал Тайлер Стэплтон, старший директор по связям с государственными органами FDD Action.

Напомним, в 2020 году президент США Доналд Трамп инициировал исторические соглашения о нормализации отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. В прошлом году Казахстан объявил о своем намерении официально присоединиться к этим соглашениям.

В частности, нынешний законопроект обязывает специального посланника президента по соглашениям — существующую должность на уровне посла, отвечающего за укрепление соглашений, — расширить членство, включив в него страны Центральной Азии и Южного Кавказа.

26 марта сенаторы Тед Бадд и Джони Эрнст представили в комитет Сената по международным отношениям законопроект «О сотрудничестве в области обороны 2006 года в рамках Соглашений Авраама». Законопроект обязывает министра обороны учредить «Инициативу по сотрудничеству в области обороны», охватывающую страны, подписавшие первоначальные соглашения 2020 года, а также любое государство, которое с тех пор стремилось к нормализации отношений с Израилем.

Законопроект требует от министра уделять приоритетное внимание «сдерживанию иранской агрессии», одновременно укрепляя региональное планирование и сотрудничество, включая возможности противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), наземную противовоздушную оборону, развитие сил специальных операций и совместные учения. Он также требует предоставления стратегического отчета комитету Сената по вооруженным силам, а также бюджетного запроса. Оба сенатора входят в указанный комитет, и они надеются включить эту инициативу в Закон о национальной обороне этого года (NDAA). Если это произойдет, то практически в одночасье превратит отдельный законопроект в постоянную бюджетную структуру.

Пока нет информации о том, когда этот законопроект будет представлен на обсуждение в комитете Сената по международным отношениям.