Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК

В опубликованном недавно отчете германской разведки (BND) раскрываются сенсационные данные о деятельности иностранных спецслужб, действующих в настоящее время в Берлине. В 140‑страничном документе названы четыре наиболее активные иностранные разведки в столице ФРГ: это спецслужбы Турции, России, Ирана и Китая. В отчете приводятся высказывания руководителя берлинского управления BND Михаэля Фишера. Отвечающий за внутреннюю разведку в Берлине Фишер отмечает, что влияние российских, китайских, иранских и турецких спецслужб в столице Германии остается значительным и в ближайшем будущем вряд ли уменьшится. Автор вступительной части отчета, министр внутренних дел федеральной земли Берлин Ирис Шпренгер, не скрывает, что город является целью иностранных разведок. Она предупреждает, что потенциальная опасность, исходящая от шпионской активности в Берлине, остается на высоком уровне.

Российская разведка обладает высоким потенциалом угрозы В седьмом разделе отчета под названием «Контрразведка и экономическая безопасность» рассматривается деятельность российских, иранских, китайских и турецких спецслужб в Берлине. Наибольшее внимание уделено России, которую Германия считает главным источником угроз. Утверждается, что Москва ведет в Берлине как открытые, так и скрытые операции, используя дезинформацию, провокации и кибератаки. По данным отчета, российская разведка пыталась повлиять на общественное мнение Германии во время внеочередных парламентских выборов прошлого года. «Целью было подорвать доверие к демократическим институтам и процессам. Одновременно предпринимались попытки сформировать негативное отношение к партиям, поддерживающим Украину и выступающим за санкции против России», — говорится в документе. После описания деятельности Ирана и Китая в отчете приводятся также утверждения, касающиеся турецкой разведки. Как германская разведка видит МİТ В документе утверждается, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ведет в Берлине «активную разведывательную деятельность». Отмечается, что турецкая разведка обладает «широкими полномочиями» и является ключевым элементом системы национальной безопасности Турции. При этом подчеркивается, что деятельность MİT в Берлине не направлена против внутренней политики Германии: основными целями являются члены запрещенных в Турции террористических организаций — Рабочей партии Курдистана (РПК) и движения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), скрывающиеся в стране.