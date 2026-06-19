Компания Monolit поставила себя выше закона

В Наримановском районе Баку, на улице Ашуга Моллы Джумы, в 12‑этажных жилых домах, принадлежащих строительной компании Monolit и сданных в эксплуатацию примерно 20 лет назад, появилась дополнительная надстройка. Появилась она, как утверждают жильцы, вне проекта. О том, что на объекте ведутся незаконные работы, стало известно лишь после того, как в квартиры начала протекать вода. Корреспонденты haqqin.az по обращению жителей выехали на место и осмотрели территорию.

Речь идет о домах, расположенных практически в центре столицы — рядом с Центром Гейдара Алиева и вдоль одноименного проспекта, по которому регулярно передвигаются высокопоставленные чиновники, включая главу государства, а также иностранные гости. По словам жильцов, поначалу представители компании сообщили им, что на мансарде проводятся некие работы по благоустройству. Судя по всему, таким образом в Monolit пытались выиграть время для строительства квартир. И им это удалось. Позже жильцы зданий узнали, что мансарда и технический этаж были проданы. На их месте компания построила еще шесть квартир. Как рассказал жилец Эльсевер Джаббарлы, после появления протечек в своей квартире он обратился в соответствующие структуры. В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре подтвердили: проектом предусмотрено 12 этажей. Строительство 13‑го признано незаконным.

Надо отметить, что продажа мансард в многоэтажных домах в Баку давно стала обычным явлением. Причем дополнительные этажи возводятся без учета несущей нагрузки и без проверки конструктивной устойчивости зданий. При этом перекрываются вентиляционные шахты. Подобные случаи уже приводили к трагедиям, включая гибель людей при пожарах в многоэтажках, в том числе в Ясамальском районе. Основные вентиляционные шахты приносятся в жертву ради новой застройки. Аварийные выходы ликвидируются. Чердачное пространство полностью закрывается. В результате пути эвакуации жильцов могут оказаться заблокированы. В этом доме во время строительства также была выведена из строя система вентиляции. Люди уже несколько месяцев живут в постоянном беспокойстве. Они не знают, как смогут защититься от дыма, если в здании произойдет пожар. Надо сказать, что сами жильцы не сидят сложа руки и направили десятки жалоб в МЧС, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, ИВ Наримановского района и другие структуры. На место неоднократно приезжали различные комиссии и подтверждали незаконность работ. Однако по неизвестным причинам стройкомпанию это никак не смутило. Более того, недостроенные квартиры открыто выставлены на продажу в социальных сетях и на сайтах объявлений.

Канализация, электричество, вода и газ в новые квартиры проведены кустарным способом. Адвокат заявителя Эльмеддин Магеррамов сообщил, что одна из квартир на 12‑м этаже пустует. Этим воспользовались строители. Они проникли на ее балкон и оттуда незаконно протянули газовую линию. Электричество и вода также подключены к линиям соседей, живущих этажом ниже. По словам адвоката, в трех из четырех высотных домов жильцам удалось остановить строительство на мансарде. Но в одном здании ситуация зашла в тупик. «Мансарда и технические помещения многоэтажных домов являются неотъемлемой частью общего имущества здания. Другими словами, они принадлежат жильцам и не могут быть проданы. В центре города, в доме, построенном 20 лет назад, ведется незаконное строительство. Соответствующие структуры знают об этом, но испытывают трудности с его прекращением», — сказал адвокат.

Из расследования жильцов стало ясно, что мансарда была продана некоему Илькину Рагимову. Квартиры, построенные на ее месте, также выставлены им на продажу. «Сначала позвонил человек по имени Ровшан и заявил, что мансарда продана ему. Затем Илькин Рагимов стал утверждать, что квартиры принадлежат ему. Интересно, что в незаконно построенных квартирах устанавливаются счетчики, хотя по новым правилам это невозможно», — сообщил адвокат. Он добавил, что на жильцов начали оказывать давление различными способами. Э.Магеррамов также отметил, что не располагает информацией о том, кто является учредителем или руководителем строительной компании. Тем не менее в адрес компании направлено множество обращений.

«Сотрудник Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, который осматривал объект, сказал нам, что по вопросу сноса квартир было направлено обращение в полицию. Мы связались со службой 102. В полиции сообщили, что проведение сноса не входит в их полномочия. Они могут вмешаться только в случае нарушения общественного порядка. Министерство по чрезвычайным ситуациям также подтверждает факт незаконного строительства. Жильцы оказались между структурами, которые перекладывают ответственность друг на друга и фактически оставляют людей без решения», — сказал адвокат. Жалобщики выражают недовольство и управлением домов. Увиденная нами картина подтверждает их слова: строительный мусор свален в подъезде, лифт грязный и старый. Во время подготовки материала стало известно, что после запроса haqqin.az сотрудники соответствующих структур выехали на место, чтобы остановить строительство. Было обещано, что демонтаж завершится до конца дня. Однако позже выяснилось, что человек, утверждающий, что приобрел мансарду, не позволил провести демонтаж. Сотрудники ведомств были вынуждены покинуть объект.

Илькин Рагимов, который заявляет, что является владельцем мансарды, в комментарии местным СМИ сообщил, что строительные работы согласованы с официальными структурами. Он также утверждает, что во все квартиры установлены коммунальные счетчики. Однако никаких документов о согласовании он не предоставил. В пресс-службе МЧС haqqin.az сообщили, что после поступивших от жильцов жалоб специалисты Государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве провели осмотр чердака и технического этажа двух 12‑этажных домов, построенных Monolit. По итогам проверки руководство компании и соответствующие структуры были уведомлены письмом от 21 апреля 2026 года о незаконных и не предусмотренных проектом строительных работах. В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сообщили, что по данному вопросу направлены обращения в компетентные структуры для принятия мер.