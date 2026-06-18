Генерал Бейтмен будет восстанавливать украинскую армию

С июля Великобритания и Франция возглавят штаб Многонациональных сил для Украины - структуру, которая совместно с союзниками будет заниматься долгосрочным восстановлением ВСУ после заключения мирного соглашения. Об этом заявил по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Великобритании Дэн Джарвис.
По словам Джарвиса, командование штабом примет на себя генерал-майор Том Бейтмен.
Под его руководством Великобритания, Франция, а также союзники и партнеры будут готовиться к долгосрочному восстановлению Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения.
«Эта война никогда не касалась только судьбы одной нации. Украинцы борются не только за собственную безопасность, но и за безопасность Европы. Они также борются за свои ценности и за ценности Европы. Мы будем поддерживать их сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», — заявил министр.