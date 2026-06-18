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Зеленский назвал главную армию в Европе

18 июня 2026, 23:47 1171

Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе, способной сдерживать и противостоять масштабной агрессии в течение длительного времени, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«И после этой войны так должно оставаться. Существование такой армии должно помочь предотвратить любые будущие агрессивные действия (президента России Владимира) Путина.

Именно поэтому нам уже сейчас необходимо начать думать о том, как обеспечить финансирование, которое потребуется украинской армии в ближайшие годы.

Если мы хотим, чтобы у Европы была самая сильная армия, способная действительно реагировать на любую угрозу, это возможно только при условии долгосрочного сотрудничества с Украиной и долгосрочной поддержки украинской армии. Это реалистичная новая архитектура безопасности для Европы», — написал Зеленский в Telegram.

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