Высокий интерес инвесторов к облигациям Банка ABB сохраняется: заявки в 2 раза превысили предложение

Третий этап подписки на облигации Банка ABB, создающие для граждан новые возможности инвестирования и получения дохода, успешно завершился. Выпуски облигаций сроком на 1 год и 2 года объемом по 5 миллионов манатов каждый вызвали высокий интерес инвесторов. Общий объем заявок по обоим выпускам составил 19 846 100 манатов, что почти в 2 раза превышает общий объем предложенной эмиссии.

Общий объем заявок по выпуску облигаций сроком на 1 год с доходностью 9% годовых составил 9 087 900 манатов. В подписке по данному выпуску приняли участие 227 инвесторов, было подано 428 заявок, из которых 425 — исполнены. В результате заявки 224 инвесторов были удовлетворены.

По выпуску облигаций сроком на 2 года с доходностью 10% годовых общий объем заявок составил 10 758 200 манатов. В подписке принял участие 181 инвестор, было подано 398 заявок, из которых 392 были исполнены. В результате заявки 175 инвесторов были успешно удовлетворены.

Облигации номинальной стоимостью 100 манатов были эмитированы в объеме 50 тысяч штук по каждому выпуску. Облигации выпущены в именной, процентной, необеспеченной и бездокументарной форме. Процентные выплаты инвесторам будут производиться ежемесячно. Для физических лиц процентные доходы, полученные по облигациям, освобождены от налогообложения.

Размещение облигаций Банка ABB было осуществлено на Бакинской фондовой бирже методом публичного предложения-подписки. Одновременно была создана возможность для купли-продажи облигаций на вторичном рынке.

Облигации Банка ABB не только предоставляют инвесторам возможность получать стабильный и надежный доход, но и вносят важный вклад в развитие рынка капитала страны.

С графиком следующих запланированных эмиссий облигаций Банка ABB можно ознакомиться здесь. По мере объявления новых эмиссий точные даты также будут публиковаться на этой странице.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.