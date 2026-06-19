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Рютте пояснил, почему Россия не сможет победить НАТО

00:31 294

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия сейчас тратит 48% государственного бюджета, или 75% налогов, на оборону, отметив, что к этим расходам следует относиться серьезно. 

«Это безумные цифры. Поэтому мы не можем быть наивными в отношении России», — сказал он.

В то же время Рютте отметил, что ВВП России не превышает совокупного ВВП таких средних европейских стран, как Бельгия и Нидерланды.

«Поэтому они знают, что не могут нас победить. И мы сделаем все, чтобы они поняли: это будет их самой большой ошибкой, если они осмелятся», — добавил генсек НАТО.

Он подчеркнул важность наращивания оборонных расходов и потенциала союзниками на фоне возможной угрозы:

«Существуют открытые оценки различных разведывательных служб в Европе, которые считают, что к 2029 году Россия может быть готова и достаточно сильна. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы быть сильнее уже сегодня… чтобы Россия понимала: лучше даже не пытаться».

Рютте отметил, что необходимо делать все возможное, чтобы Украина «оставалась как можно сильнее в этой борьбе».

«В итоге все зависит от того, хочет ли Путин участвовать в переговорах. А пока мы должны сделать все возможное… Украина добивается небольших успехов и все более эффективно использует беспилотники и другие тактики для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре и оборонно-промышленным мощностям… Это позитивный момент, и ситуация отличается от той, что была четыре-пять месяцев назад», — добавил генсек НАТО.

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