Гостеприимный Иран

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил американским законодателям, что Иран намерен допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным Associated Press, это заявление было сделано на закрытом для журналистов брифинге.

«Иран пригласит агентство ООН, осуществляющее надзор в сфере атомной энергии, для инспектирования своих ядерных объектов и начала работ по установлению и раскрытию мест, где находится обогащенный материал», — заявил Уиткофф членам Конгресса США.

При этом спецпосланник президента отметил, что подписанный с Тегераном меморандум о взаимопонимании не содержал соответствующего требования.