У иракцев перестановки

Информированные источники Al Arabiya сообщили о кадровых перестановках в органах безопасности Ирака. Согласно их данным, советник по нацбезопасности Ирака Касим аль-Араджи освобожден от занимаемой должности.

На его место назначен член иракского парламента, юрист Касым аль-Абуди. Аль-Араджи считается одной из самых видных фигур в сфере безопасности и политики Ирака. В последние годы он отвечал за координацию вопросов безопасности между различными иракскими структурами, а также участвовал в усилиях по борьбе с терроризмом и укреплению сотрудничества в области безопасности с соседними странами.

Кроме того, как отмечают источники, Карим аль-Басри снят с поста главы Службы нацбезопасности Ирака. Вместо него ведомство возглавит Басим аль-Бадри, который с 2013 года был главой Высшей национальной комиссии по подотчетности и правосудию. Причины кадровых изменений и точные сроки их официального объявления не называются.

Источники добавили, что помимо сферы безопасности, изменения будут и в других структурах: в ближайшее время ожидается отстранение от должности главы Центрального банка Ирака.