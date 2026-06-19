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ЧМ-2026: Канада разнесла Катар, два удаления, страшный перелом и массовая потасовка

ВИДЕО, ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:25 678

В Ванкувере свой второй матч на чемпионате мира провела одна из хозяек мундиаля - сборная Канады. Соперником была национальная команда Катара, сенсационно вырвавшая ничью в первой игре против Швейцарии. Во второй раз подряд катарцам сотворить чудо не удалось. Они проиграли разгромно - 0:6.

Уже на 16-й минуте канадцы открыли счет: на добивании первым был Кайл Ларин из английского «Саутгемптона».

На 29-й минуте представляющий итальянский «Ювентус» Джонатан Дэвид удвоил результат.

В дополнение к неудачно складывающемуся матчу на 33-й минуте катарцы остались в меньшинстве. За фол последней надежды прямую красную карточку получил Хомам Ахмед.

На 45+3-й минуте счет до крупного довел все тот же Дэвид - 3:0.

На 51-й минуте случился страшный эпизод. Футболист сборной Катара Ассим Мадибо, сам того не желая, нанес тяжелую травму Исмаэлю Конэ. У футболиста итальянского «Сассуоло» нога аж скривилась - перелом! Его унесли на носилках. Мадибо был удален, и катарцы остались вдевятером.

В оставшееся время Канада забила еще трижды. Сначала отличился Натан Салиба (64-я минута), затем автоголом отметился Мохамед Манаи (75-я), а точку в матче поставил все тот же Джонатан Дэвид (90+2-я), оформивший хет-трик.

Ну а после финального свистки случилась массовая потасовка.

После 2-го тура Канада и Швейцария, обыгравшая сегодня боснийцев (4:1), имеют по 4 очка. У Боснии и Катара по 1 очку.

В 3-м туре сыграют: Швейцария - Канада, Босния и Герцеговина - Катар. Оба матча начнутся 24 июня в 23:00 по бакинскому времени.

Канаду и Швейцарию в очном противостоянии устроит и ничья. А боснийцам и катарцам нужна будет победа, чтобы иметь шансы пробиться в плей-офф с 3-го места.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЧМ-2026: Канада разнесла Катар, два удаления, страшный перелом и массовая потасовка
ЧМ-2026: Канада разнесла Катар, два удаления, страшный перелом и массовая потасовка ВИДЕО, ФОТО
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ЧМ-2026: Канада разнесла Катар, два удаления, страшный перелом и массовая потасовка
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