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Мексика - первая сборная на ЧМ-2026, вышедшая в плей-офф

Обыграли Корею; видео, фото
Отдел спорта
06:58 125

Сборная Мексики стала первой командой на чемпионате мира, которая обеспечила себе место в плей-офф. Сегодня одни из хозяев мундиаля в Гвадалахаре обыграли Корею - 1:0.

Единственный гол в матче на 50-й минуте забил футболист местного клуба «Гвадалахара» Луис Ромо. Он воспользовался ошибкой голкипера Ким Сынгю, который врезался в собственного же защитника и выпустил мяч из рук.

Это был матч 2-го тура в группе «А». Ранее в этой группе Чехия и ЮАР сыграли вничью 1:1.

Мексика с 6 очками гарантировала себе 1-е место в группе и выход в 1/16 финала. Там мексиканцы сыграют с одной из команд, занявших 3-е место.

В 3-м туре встретятся: Чехия - Мексика, ЮАР - Корея. Оба матча начнутся 25 июня в 05:00 по бакинскому времени.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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