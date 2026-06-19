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Меморандум Иран — США: мир досрочно
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Меморандум Иран — США: мир досрочно

Ливанский вопрос? Вэнс отменил встречу с переговорщиками Ирана

08:27 171

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в Швейцарию, как планировалось ранее, для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщил представитель Белого дома. Об этом заявил представитель Белого дома, передает Axios.

«На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером. Мы дадим вам знать, как только у нас появится конкретная информация о следующем шаге», - говорится в заявлении представителя Белого дома.

В администрации президента США добавили: «Мы с нетерпением ожидаем начала технических переговоров как можно скорее».

Согласно заявлению Белого дома, планы технических переговоров пока не были окончательно согласованы, хотя американская делегация была готова вылететь «при первой возможности». В Белом доме добавили, что логистика таких переговоров «никогда не была простой или предсказуемой».

Вэнс должен был отправиться в Швейцарию после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Документ должен был запустить 60-дневный период переговоров по итоговому соглашению между Вашингтоном и Тегераном.

Накануне Вэнс подтвердил, что намерен отправиться в Швейцарию на переговоры с Ираном, но при этом подчеркнул, что пока точно не знает, когда именно он там окажется, так как это зависит от того, когда в эту страну прибудут иранские переговорщики.

Между тем корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник из числа должностных лиц США сообщил, что причиной, по которой Вашингтон отложил поездку вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию, могла быть позиция Тегерана по Ливану.

Как отметил Равид в соцсети X, «одной из причин отсрочки могли быть требования иранцев относительно ситуации в Ливане».

Тегеран заявлял, что будет расценивать любую новую атаку Израиля на Ливан как «нарушение положений» меморандума о взаимопонимании с США.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Документ стал первым шагом к завершению вооруженного конфликта между странами и должен был открыть переговоры по более широкому соглашению. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным Ираном и США на этой неделе, обе стороны планируют провести 60 дней технических переговоров о судьбе иранской ядерной программы.

Официальное подписание меморандума планировалось провести в Женеве 19 июня.

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