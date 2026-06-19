А Иран грозит Америке «сильной пощечиной»

«Однажды в войне они получили пощечину. И, если захотят снова пойти тем же путем, то получат еще более сильную пощечину», — написал Галибаф в соцсети Х, добавив, что сейчас обязанность Ирана состоит в реализации и соблюдении условий договора.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что изначально имел иное мнение по поводу подписания меморандума США и Ирана, но позже дал президенту страны Масуду Пезешкиану разрешение после заверений последнего о защите иранской нации. Он добавил, что теперь Тегеран будет ждать выполнения условий меморандума, «однако очевидно, что переговоры, которые состоятся в будущем, не будут означать принятия точки зрения врага».

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, который предусматривает завершение конфликта, сроки снятия блокады и восстановление судоходства в Ормузском проливе. Позднее Центральное командование США подтвердило, что морская блокада иранских портов и судов снята. Подписантами выступили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Пезешкиан. Последний опубликовал текст меморандума из 14 пунктов на своей странице в X.