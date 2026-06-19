USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

Израиль всю ночь бомбил Ливан

ВИДЕО
10:17 807

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары ночью 19 июня и продолжает атаковать цели шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков этой организации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны «Хезболлы» ЦАХАЛ наносил удары всю ночь и продолжает атаковать цели в нескольких районах южного Ливана, поражая террористов «Хезболлы» и террористические объекты», - говорится в заявлении. 

Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили? обновлено 11:05
11:05 3095
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
11:00 351
Компания Monolit поставила себя выше закона
Компания Monolit поставила себя выше закона Наши проблемы
07:28 3753
Смерть в погоне за лайками
Смерть в погоне за лайками На злобу дня
18 июня 2026, 19:00 7982
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: есть погибшие и раненые
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: есть погибшие и раненые
10:30 1032
Российские беспилотники атаковали суда в Черном море: есть жертвы
Российские беспилотники атаковали суда в Черном море: есть жертвы
10:05 1217
А Иран грозит Америке «сильной пощечиной»
А Иран грозит Америке «сильной пощечиной»
08:36 2498
У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку
У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку Наш комментарий
00:45 8100
Мексика – первая сборная на ЧМ-2026, вышедшая в плей-офф
Мексика – первая сборная на ЧМ-2026, вышедшая в плей-офф Обыграли Корею; видео, фото
06:58 2628
ЧМ-2026: Канада разнесла Катар, два удаления, страшный перелом и массовая потасовка
ЧМ-2026: Канада разнесла Катар, два удаления, страшный перелом и массовая потасовка ВИДЕО, ФОТО
04:25 5418
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 01:50
01:50 7124

ЭТО ВАЖНО

Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили? обновлено 11:05
11:05 3095
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
11:00 351
Компания Monolit поставила себя выше закона
Компания Monolit поставила себя выше закона Наши проблемы
07:28 3753
Смерть в погоне за лайками
Смерть в погоне за лайками На злобу дня
18 июня 2026, 19:00 7982
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: есть погибшие и раненые
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: есть погибшие и раненые
10:30 1032
Российские беспилотники атаковали суда в Черном море: есть жертвы
Российские беспилотники атаковали суда в Черном море: есть жертвы
10:05 1217
А Иран грозит Америке «сильной пощечиной»
А Иран грозит Америке «сильной пощечиной»
08:36 2498
У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку
У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку Наш комментарий
00:45 8100
Мексика – первая сборная на ЧМ-2026, вышедшая в плей-офф
Мексика – первая сборная на ЧМ-2026, вышедшая в плей-офф Обыграли Корею; видео, фото
06:58 2628
ЧМ-2026: Канада разнесла Катар, два удаления, страшный перелом и массовая потасовка
ЧМ-2026: Канада разнесла Катар, два удаления, страшный перелом и массовая потасовка ВИДЕО, ФОТО
04:25 5418
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 01:50
01:50 7124
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться