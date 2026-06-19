Израиль всю ночь бомбил Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары ночью 19 июня и продолжает атаковать цели шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков этой организации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны «Хезболлы» ЦАХАЛ наносил удары всю ночь и продолжает атаковать цели в нескольких районах южного Ливана, поражая террористов «Хезболлы» и террористические объекты», - говорится в заявлении.