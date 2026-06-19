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Меморандум Иран — США: мир досрочно
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Меморандум Иран — США: мир досрочно

Зеленский предупредил украинцев

10:20 1235

Россия может усилить удары по Украине, поэтому при воздушной тревоге необходимо пользоваться укрытиями, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, которые приводят украинские СМИ, президент РФ Владимир Путин «становится слабее», «и поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами.

18 июня на фоне атак украинских беспилотников на Москву, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на Московском НПЗ, в России раздались угрозы в адрес Украины и были обещаны массированные атаки.

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