Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: есть погибшие и раненые

Девять беспилотников попали в цель в восьми локациях, также в восьми местах на землю упали обломки сбитых дронов.

В ночь на пятницу, 19 июня, российские военные запустили в сторону Украины 90 беспилотников, из них 79 были сбиты или подавлены средствами РЭБ, об этом сообщили в утренней сводке Воздушные силы ВСУ.

О ночных и утренних атаках сообщают власти в Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях страны, также дроны атаковали гражданские суда в акватории Черного моря.

В Херсоне атакована маршрутка, ранены четыре человека.

Херсонская областная военная администрация сообщила об атаке российского беспилотника на маршрутку в Корабельном районе Херсона около 07:30 пятницы по местному времени (08:30 по Баку).

Известно как минимум о четырех пострадавших: 46-летней женщине и троих мужчинах в возрасте 67, 46 и 59 лет, все они получили взрывные травмы и обломочные ранения и были госпитализированы.

Восьмилетняя девочка погибла из-за атаки на Днепропетровскую область.

Ранним утром пятницы российские военные нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате атаки погибла девочка восьми лет, сообщил в телеграме начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

Удар пришелся по частному дому, который был полностью разрушен, еще одно строение загорелось. Ранения получила 49-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Российская сторона не комментировала удар по Днепропетровской области.

Девять человек пострадали при бомбовом ударе по Харькову, четверо из них — дети.

Российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова около половины четвертого утра пятницы по местному времени, сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и областная администрация. По их данным, повреждения получили больше сорока частных домов и складские помещения. Российские военные не комментировали удары по приграничному Харькову.

В Сумской области в результате российской атаки два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщила Национальная полиция Украины.

В Запорожской области дрон атаковал АЗС.

Поздно вечером в четверг российский беспилотник атаковал АЗС в Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«Атаковали автозаправочную станцию с помощью беспилотника. Возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в телеграме.