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Ведущие экономисты Оксфордского университета в Карабахском университете

10:32 427

В целях разработки инновационной программы бакалавриата по экономике в Карабахском университете налажено сотрудничество с ведущими учеными-экономистами из Оксфордского университета, сообщили в Министерстве науки и образования.

В рамках сотрудничества экономисты из Оксфордского университета совместно с преподавателями факультета бизнеса и экономики Карабахского университета разработали программу по экономике (BSc Economics), основанную на современных подходах и соответствующую международным стандартам. Представители Оксфордского университета посетили Карабахский университет, чтобы окончательно согласовать подготовленную программу и представить ее преподавательскому составу. В ходе визита были организованы семинары и интерактивные рабочие сессии с преподавателями факультета бизнеса и экономики.

В ходе сессий были подробно представлены и обсуждены структура программы, ее содержательное наполнение и методика преподавания. Основная цель этого процесса заключалась в обеспечении глубокого понимания программы преподавательским составом университета и подготовке к ее эффективной реализации.

Новая Программа по экономике также охватывает такие направления, как анализ данных, искусственный интеллект и программирование, отвечая требованиям современного рынка труда и глобальной образовательной среды.

Это сотрудничество считается одним из важных шагов, предпринятых Карабахским университетом для повышения качества образования за счет международных академических партнерств и предоставления студентам возможностей получения образования, конкурентоспособного на мировом уровне.

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