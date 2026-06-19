Ведущие экономисты Оксфордского университета в Карабахском университете

В целях разработки инновационной программы бакалавриата по экономике в Карабахском университете налажено сотрудничество с ведущими учеными-экономистами из Оксфордского университета, сообщили в Министерстве науки и образования.

В рамках сотрудничества экономисты из Оксфордского университета совместно с преподавателями факультета бизнеса и экономики Карабахского университета разработали программу по экономике (BSc Economics), основанную на современных подходах и соответствующую международным стандартам. Представители Оксфордского университета посетили Карабахский университет, чтобы окончательно согласовать подготовленную программу и представить ее преподавательскому составу. В ходе визита были организованы семинары и интерактивные рабочие сессии с преподавателями факультета бизнеса и экономики.