В AzerGold состоялась встреча с министром планирования, международного сотрудничества и развития Республики Гвинея

Член правления ЗАО AzerGold – заместитель председателя правления Ильгар Джалилов провел встречу с делегацией во главе с министром планирования, международного сотрудничества и развития Республики Гвинея Исмаилом Набе, прибывшим в Азербайджан для участия в Ежегодных собраниях Группы Исламского банка развития 2026 года.

В ходе встречи заместитель председателя правления ЗАО AzerGold подробно проинформировал гостей о деятельности государственной компании, достигнутых результатах и вкладе в развитие экономики страны.

Информация о деятельности организации была предоставлена в соответствии с международными стандартами в сферах геологоразведки, добычи, переработки и управления минеральными ресурсами, а также согласно реализуемым и перспективным проектам.

В своем выступлении Исмаил Набе подчеркнул заинтересованность Республики Гвинея в расширении экономического и институционального сотрудничества с Азербайджаном. Он отметил, что наряду с геологоразведкой и добычей полезных ископаемых особый интерес для гвинейской стороны представляют возможности сотрудничества в области подготовки кадров и обмена профессиональным опытом.