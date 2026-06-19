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В AzerGold состоялась встреча с министром планирования, международного сотрудничества и развития Республики Гвинея

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Член правления ЗАО AzerGold – заместитель председателя правления Ильгар Джалилов провел встречу с делегацией во главе с министром планирования, международного сотрудничества и развития Республики Гвинея Исмаилом Набе, прибывшим в Азербайджан для участия в Ежегодных собраниях Группы Исламского банка развития 2026 года.

В ходе встречи заместитель председателя правления ЗАО AzerGold подробно проинформировал гостей о деятельности государственной компании, достигнутых результатах и вкладе в развитие экономики страны.

Информация о деятельности организации была предоставлена в соответствии с международными стандартами в сферах геологоразведки, добычи, переработки и управления минеральными ресурсами, а также согласно реализуемым и перспективным проектам.

В своем выступлении Исмаил Набе подчеркнул заинтересованность Республики Гвинея в расширении экономического и институционального сотрудничества с Азербайджаном. Он отметил, что наряду с геологоразведкой и добычей полезных ископаемых особый интерес для гвинейской стороны представляют возможности сотрудничества в области подготовки кадров и обмена профессиональным опытом.

Министр также отметил перспективность сотрудничества с Азербайджаном в вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов в области горного дела и геологии на базе Академии, созданной в рамках проекта по освоению железорудного месторождения Симанду, имеющего стратегическое значение для мировой металлургической промышленности.

По итогам встречи стороны договорились определить ответственных представителей с обеих сторон для оценки перспектив сотрудничества, координации дальнейшего взаимодействия и планирования последующих шагов. Встреча завершилась обменом мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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