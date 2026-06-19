У Пентагона заканчиваются деньги: нужны еще $80 млрд

Заместитель военного министра США Стивен Файнберг заявил законодателям в ходе телефонных разговоров, что Пентагону необходимо $80 млрд для покрытия расходов после операции в Иране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников газеты, военные чиновники заявляют, что этим летом у Пентагона могут закончиться деньги на операции, если Конгресс не примет новый законопроект о военных расходах.