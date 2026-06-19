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Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива

11:00 355

Корпус стражей исламской революции Ирана создал в Ираке секретные ячейки для осуществления ударов беспилотниками по арабским государствам Персидского залива, где размещены американские войска, в обход существующих сетей иранских прокси для избежания обнаружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракские источники.

По их утверждению, ранее неизвестные группировки совершили по меньшей мере семь атак беспилотниками с 20 апреля по 17 мая из пустынных районов вблизи городов Басра и Самава на объекты в Кувейте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно источникам, в состав ячеек, каждая из которых состояла примерно из 10 иракских боевиков, входили некоторые члены «Исламского сопротивления в Ираке». Новые группировки подчиняются напрямую КСИР.

По данным Reuters, создание новых ячеек свидетельствует об изменении тактики КСИР, направленном на сохранение способности Ирана проецировать силу по всему региону в то время, как его вооруженные прокси-группировки ослаблены, а его собственные военные и экономические ресурсы истощены.

Эта информация появилась спустя несколько дней после того, как президенты США и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании. В Госдепартаменте США заявили Reuters, что ожидают от Ирака незамедлительных шагов по ликвидации «дестабилизирующих инструментов Ирана» в стране, включая Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые Ираном группировки.

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