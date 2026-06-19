Санкции против России теперь сразу на год

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые договорились продлить действующие санкции против России на год, пишет Reuters.

До этого ограничения в отношении отдельных секторов российской экономики пересматривались и утверждались каждые полгода единогласным решением 27 членов объединения. В то же время индивидуальные санкции будут по-прежнему переутверждаться каждые полгода, что обычно сопровождается исключением некоторых лиц из черного списка.

ЕС стал вводить санкции против России в марте 2014 года за аннексию Крыма. К более жестким мерам европейское объединение перешло после полномасштабного вторжения РФ в Украину. К настоящему времени ЕС ввел в отношении России 20 пакетов экономических и индивидуальных санкций, а также несколько дополнительных пакетов ограничений. Ранее в Еврокомиссии анонсировали 21-й пакет.

При этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС против России. Он мотивировал это решение негативным влиянием ограничений на экономику страны и несогласием с санкциями против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.