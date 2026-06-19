Коште устроили разнос

На саммите ЕС произошел жесткий раскол из-за тайных контактов главы Евросовета Антониу Кошты с Кремлем, сообщает Politico. Часть лидеров встретила его действия с «беспрецедентной яростью» и презрением.

Лагерь критиков во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем считает, что время для диалога с Путиным еще не пришло. По их мнению, когда этот момент наступит, инициативу должен взять формат «E3» (Франция, Германия, Великобритания), к которому также хотят примкнуть Италия и Польша.

Кошту обвинили в «крайней непрофессиональности» за то, что он скрыл масштабы контактов его администрации с Москвой, о которых стало известно лишь из СМИ.

Лагерь сторонников оказался численно больше — многие лидеры согласились, что контакты с РФ входят в обязанности Евросоюза. Впрочем, даже среди них возник спор о том, кто именно должен вести диалог от лица ЕС — Евросовет или Еврокомиссия.

Команда Кошты оправдывается тем, что звонки были краткими и преследовали лишь цель наладить каналы связи. При этом источники расходятся в деталях: один дипломат уверяет, что Париж и Берлин были предупреждены заранее, другие три утверждают, что для Германии это стало полной неожиданностью.