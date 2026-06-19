С 1 июня уже 12 утонувших

Несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана масштабную разъяснительную работу, по-прежнему фиксируются случаи, когда граждане, в том числе дети и подростки, используют в качестве мест для купания каналы, реки, искусственные озера и другие водоемы, не предназначенные для этих целей, что приводит к трагическим последствиям, заявили в министерстве.

Согласно заявлению МЧС, с 1 июня в подобных не оборудованных для купания местах зарегистрировано 12 случаев утопления людей.

В МЧС призывают учитывать тот факт, что «каналы, реки, озера и другие водоемы, не предназначенные для купания, имеют опасный подводный рельеф, сильное течение, неопределенную глубину, ограниченную видимость. Поэтому использование таких водоемов для купания в летний период представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья».

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к населению, особенно к родителям, с призывом не оставлять детей без присмотра, строго соблюдать правила безопасности, не использовать для купания водоемы, не предназначенные для этих целей.