Трамп хотел сам себя наградить Медалью Почета США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел наградить себя Медалью Почета США, но не нашел, за что он заслужил такой награды. Об этом он сказал 18 июня в Белом доме на церемонии награждения военных, сообщает пресс-служба Белого дома.
«250-летняя традиция самых храбрых и величайших героев, когда-либо ходивших по земле. Но лишь немногие были удостоены нашей высшей военной награды — Медали Почета Конгресса. Я хотел вручить ее самому себе, но мне сообщили, что я не могу этого сделать. К тому же я не смог найти ничего такого, за что действительно был бы ее достоин», — сказал президент Трамп во время церемонии награждения военнослужащих, отличившимся в ходе службы во Вьетнаме и Афганистане.
June 19, 2026
Церемония прошла в Восточном зале Белого дома. Трамп вручал высшую военную награду США майору морской пехоты в отставке Джеймсу Кейперсу, полковнику морской пехоты Джону Рипли посмертно и майору армии в отставке Николасу Докери.
Кстати, во время награждения Докери Трамп чуть не задушил его, завязывая ленточку медали.
June 19, 2026
В феврале Трамп уже шутил о желании вручить себе Медаль Почета. Тогда он связывал это с поездкой в Ирак во время первого президентского срока и говорил, что после историй награжденных военнослужащих решил: наградить самого себя было бы «слишком».