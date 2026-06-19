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Трамп хотел сам себя наградить Медалью Почета США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел наградить себя Медалью Почета США, но не нашел, за что он заслужил такой награды. Об этом он сказал 18 июня в Белом доме на церемонии награждения военных, сообщает пресс-служба Белого дома.

«250-летняя традиция самых храбрых и величайших героев, когда-либо ходивших по земле. Но лишь немногие были удостоены нашей высшей военной награды — Медали Почета Конгресса. Я хотел вручить ее самому себе, но мне сообщили, что я не могу этого сделать. К тому же я не смог найти ничего такого, за что действительно был бы ее достоин», — сказал президент Трамп во время церемонии награждения военнослужащих, отличившимся в ходе службы во Вьетнаме и Афганистане.

Церемония прошла в Восточном зале Белого дома. Трамп вручал высшую военную награду США майору морской пехоты в отставке Джеймсу Кейперсу, полковнику морской пехоты Джону Рипли посмертно и майору армии в отставке Николасу Докери.

Кстати, во время награждения Докери Трамп чуть не задушил его, завязывая ленточку медали.

В феврале Трамп уже шутил о желании вручить себе Медаль Почета. Тогда он связывал это с поездкой в Ирак во время первого президентского срока и говорил, что после историй награжденных военнослужащих решил: наградить самого себя было бы «слишком».

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