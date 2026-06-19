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У АМУ появилась лаборатория дата‑аналитики и искусственного интеллекта

11:53 402

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялась церемония открытия лаборатории дата‑аналитики и искусственного интеллекта.

В мероприятии приняли участие ректор АМУ профессор Герай Герайбейли, советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков, вице‑президент Национальной академии наук Азербайджана, генеральный директор Института информационных технологий Министерства науки и образования академик Расим Алигулиев, генеральный директор Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Джабраил Асадзаде, председатель Общественного наблюдательного и консультативного совета АМУ, депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов, профессорско‑преподавательский состав университета, другие почетные гости.

Перед открытием гости посадили зерна граната, каждое из которых символизирует единицу данных, а сам гранат — знание, под девизом «Зернышко граната — это данные, а гранат — символ знания».

Затем ректор Герай Герайбейли, начав свое выступление с приветствия гостей, отметил, что технологии искусственного интеллекта стремительно проникают во все сферы глобального мира, применение систем ИИ в различных областях становится все более актуальным и, как и во всех направлениях, в современной медицине они уже превращаются в один из ключевых трансформационных факторов.

Ректор подчеркнул, что в соответствии с мировыми тенденциями развития формирование и укрепление экосистемы искусственного интеллекта, которая напрямую способствует повышению конкурентоспособности государств в глобальной среде, становится одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Исходя из этих аспектов, создание лаборатории, ориентированной на искусственный интеллект, в среде высшего медицинского образования и научных исследований поддерживает основные принципы существующей государственной стратегической линии.

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков, говоря о существующих вызовах и поставленных целях в сфере искусственного интеллекта в стране, подробно рассказал о важных шагах, предпринимаемых в этом направлении в системе здравоохранения, а также о реализуемых проектах. Напомнив о задачах, определенных «Национальной стратегией по цифровому здравоохранению на 2024–2028 годы», он отметил реализацию конкретных и значимых проектов по созданию единой экосистемы, цифровизации процессов в системе здравоохранения, совершенствованию цифрового управления и другим направлениям.

Академик Расим Алигулиев в своем выступлении отметил, что искусственный интеллект следует рассматривать не только как технологическое новшество, но и как ключевой фактор, определяющий экономическое, военное и политическое превосходство, который уже меняет глобальный баланс сил. Он подчеркнул, что эта трансформация ставит перед государствами важные задачи, и отметил стратегическое значение шагов, предпринятых в Азербайджане в последние годы — формирование экосистемы ИИ, создание благоприятной инфраструктуры для внедрения таких систем, определение и развитие цифровых сервисов.

Председатель Общественного наблюдательного и консультативного совета АМУ, депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов также отметил, что одним из основных принципов государственной политики является обеспечение того, чтобы технологические инновации и прогресс служили человеку. Депутат напомнил, что применение инновационных технологий и искусственного интеллекта в Азербайджане расширяется в рамках Государственной стратегии на 2025–2028 годы, а также подчеркнул принятие «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы» и создание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики с целью совершенствования деятельности в сферах цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций.

Затем проректор АМУ Малахат Султан выступила с презентацией о целях, сфере охвата, значимости и основных задачах Лаборатории дата‑аналитики и искусственного интеллекта.

После выступлений гости ознакомились с Лабораторией дата‑аналитики и искусственного интеллекта. Заведующий кафедрой медицинской и биологической физики АМУ, руководитель Лаборатории дата‑аналитики и искусственного интеллекта Исмаил Гафаров предоставил гостям подробную информацию о деятельности новой лаборатории.

Отмечалось, что создание лаборатории делает необходимым повышение качества научной деятельности, внедрение инновационных подходов, объединение внутреннего научного потенциала университета, а также развитие научно‑исследовательской и образовательной деятельности АМУ в соответствии с современными требованиями, поддержку процессов цифровизации в медицине на научной основе и системную интеграцию инновационных подходов в университетскую среду.

Данная инициатива направлена на расширение применения методов искусственного интеллекта, машинного обучения и дата‑аналитики при решении сложных научных задач в медицинской и биологической сферах, усиление научно‑исследовательского потенциала и формирование современной исследовательской среды. Создание лаборатории призвано повысить прикладную направленность научной деятельности университета, обеспечить признание научных результатов в международном научном сообществе и внести вклад в развитие цифровой медицины.

Одновременно деятельность Лаборатории дата‑аналитики и искусственного интеллекта в АМУ служит долгосрочной стратегии развития университета, адаптации научной деятельности к международным стандартам и формированию инновационно‑ориентированной исследовательской среды.

В работе лаборатории предусматривается применение методов машинного обучения, глубокого обучения, биостатистики и биоинформатики, а основными направлениями определены их использование на клинических данных, медицинских изображениях и биомолекулярных данных. Научные исследования будут носить как фундаментальный, так и прикладной характер, а возможности применения полученных результатов в медицинской практике будут оцениваться как приоритетные. В этом контексте деятельность лаборатории будет направлена на проведение научно обоснованных, методологически корректных исследований, соответствующих международным научным стандартам, а также на обеспечение интеграции существующих научных направлений университета с технологиями искусственного интеллекта.

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