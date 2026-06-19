У АМУ появилась лаборатория дата‑аналитики и искусственного интеллекта

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялась церемония открытия лаборатории дата‑аналитики и искусственного интеллекта. В мероприятии приняли участие ректор АМУ профессор Герай Герайбейли, советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков, вице‑президент Национальной академии наук Азербайджана, генеральный директор Института информационных технологий Министерства науки и образования академик Расим Алигулиев, генеральный директор Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Джабраил Асадзаде, председатель Общественного наблюдательного и консультативного совета АМУ, депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов, профессорско‑преподавательский состав университета, другие почетные гости.

Перед открытием гости посадили зерна граната, каждое из которых символизирует единицу данных, а сам гранат — знание, под девизом «Зернышко граната — это данные, а гранат — символ знания». Затем ректор Герай Герайбейли, начав свое выступление с приветствия гостей, отметил, что технологии искусственного интеллекта стремительно проникают во все сферы глобального мира, применение систем ИИ в различных областях становится все более актуальным и, как и во всех направлениях, в современной медицине они уже превращаются в один из ключевых трансформационных факторов. Ректор подчеркнул, что в соответствии с мировыми тенденциями развития формирование и укрепление экосистемы искусственного интеллекта, которая напрямую способствует повышению конкурентоспособности государств в глобальной среде, становится одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Исходя из этих аспектов, создание лаборатории, ориентированной на искусственный интеллект, в среде высшего медицинского образования и научных исследований поддерживает основные принципы существующей государственной стратегической линии.

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков, говоря о существующих вызовах и поставленных целях в сфере искусственного интеллекта в стране, подробно рассказал о важных шагах, предпринимаемых в этом направлении в системе здравоохранения, а также о реализуемых проектах. Напомнив о задачах, определенных «Национальной стратегией по цифровому здравоохранению на 2024–2028 годы», он отметил реализацию конкретных и значимых проектов по созданию единой экосистемы, цифровизации процессов в системе здравоохранения, совершенствованию цифрового управления и другим направлениям. Академик Расим Алигулиев в своем выступлении отметил, что искусственный интеллект следует рассматривать не только как технологическое новшество, но и как ключевой фактор, определяющий экономическое, военное и политическое превосходство, который уже меняет глобальный баланс сил. Он подчеркнул, что эта трансформация ставит перед государствами важные задачи, и отметил стратегическое значение шагов, предпринятых в Азербайджане в последние годы — формирование экосистемы ИИ, создание благоприятной инфраструктуры для внедрения таких систем, определение и развитие цифровых сервисов. Председатель Общественного наблюдательного и консультативного совета АМУ, депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов также отметил, что одним из основных принципов государственной политики является обеспечение того, чтобы технологические инновации и прогресс служили человеку. Депутат напомнил, что применение инновационных технологий и искусственного интеллекта в Азербайджане расширяется в рамках Государственной стратегии на 2025–2028 годы, а также подчеркнул принятие «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы» и создание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики с целью совершенствования деятельности в сферах цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций. Затем проректор АМУ Малахат Султан выступила с презентацией о целях, сфере охвата, значимости и основных задачах Лаборатории дата‑аналитики и искусственного интеллекта.