Украина хочет завершить войну до конца года

«Каждая демократическая нация в Европе заслуживает членства в ЕС, и Украина заслуживает этого, потому что заплатила больше, чем любая другая страна, за свое право быть свободной, независимой и… европейской. Будущее Европы — свободной, объединенной и, конечно же, мирной — решается в нашей обороне. Это свидетельствует о том, насколько уникальна наша ситуация», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите ЕС, что будущее Европы формируется благодаря обороне Украины, а лучшей гарантией безопасности для будущего блока станет предоставление Киеву ускоренного членства, цитирует Reuters.

В то же время в своем обращении к европейским лидерам президент признал, что не все члены поддержат ускоренное вступление. Отмечается, что Венгрия требовала исключить соответствующие формулировки из заявления Европейского совета, которое было опубликовано после саммита.

«Самым важным таким шагом — я знаю, что не всем это по душе — могло бы стать ускоренное вступление Украины в ЕС», - объяснил глава государства.

Зеленский сообщил странам-членам о том, что Украина хочет завершить войну с РФ до конца года, а также призвал их помочь Киеву подготовиться к следующей зиме, предоставив ракеты противовоздушной обороны и топливо.

«Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы — с помощью дипломатии и давления на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело. Путин — это война», — заявил Зеленский.

По его словам, если война будет продолжаться и дальше, то Украине понадобятся газ, дизельное топливо, энергетическое оборудование и ракетный пакет как минимум из 300 ракет.

Президент добавил, что безопасность Европы зависит от обеспечения финансирования вооруженных сил Украины, а ЕС и «коалиция желающих» стран, поддерживающих Киев, могут разработать финансовые инструменты для этого.

Кроме того, он призвал выделить 6 миллиардов евро ($6,9 миллиарда) из Европейского фонда мира ЕС, предназначенного для поддержания международной безопасности.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным об урегулировании войны. Однако он призвал Европу оставаться бдительной и продолжать давление на Москву.

«Путин хочет, чтобы у нас все горело, и он безумец, это партнеры чувствуют. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это. Но Европа должна включиться полностью, чтобы у нас была сильная позиция. Включиться на полную по санкциям, без исключений по конфискации, без исключений и по финансированию Украины. Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без победы. Победы не будет. Он боится своей армии физически», – сказал Зеленский журналистам.

По его словам, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, президент РФ «вернется к войне».

«И в этот раз под ударом могут оказаться другие», – добавил президент Украины.