Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции

По данным журналистов, на первом этапе рассматривается вариант ограничения активных боевых действий в пределах зоны шириной от 50 до 70 километров по обе стороны от фронта. Предполагается, что этот шаг должен стать фундаментом для последующего заключения более широкого и всеобъемлющего соглашения между сторонами.

Однако, отмечают источники издания, быстрой реализации этого плана ждать не стоит. Россия вряд ли пойдет на конкретные шаги по урегулированию до октября текущего года. В Кремле рассчитывают использовать фактор промежуточных выборов в США, чтобы оказать политическую поддержку Дональду Трампу и впоследствии «получить что-то взамен» от новой американской администрации.

Кроме того, по оценкам аналитиков, российская сторона намерена затягивать переговорный процесс как минимум до весны. Расчет Москвы строится на том, что грядущая зима окажется критически разрушительной для украинской инфраструктуры и энергетики, что сделает позиции Киева на будущих переговорах еще более уязвимыми.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France TV заявил, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года «считал, что Украина проиграет. Все прошло плохо в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским, а затем саммит Трампа и Путина породил надежды на сделку, в рамках которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия еще даже не захватила».

После саммита в Анкоридже, напомнил президент Франции, в Вашингтон приехали европейские лидеры, чтобы переубедить Трампа — «сказать, что так нельзя». «С тех пор был пройден огромный путь, — отметил Макрон. — И этот путь — прежде всего победа украинцев». По словам президента Франции, Трамп увидел, что все, что ему говорили, «что украинцы падут, что не переживут зиму», оказалось неправдой.

На этом фоне глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер заявил, что Турция считает важным как можно скорее добиться урегулирования украинского конфликта, поскольку он влияет на безопасность Европы и НАТО.

«Турция изначально проводит сбалансированную, принципиальную и конструктивную политику и входит в число немногих стран НАТО, которые могут вести переговоры как с Украиной, так и с Россией. Есть твердое желание и есть усилия Турции, чтобы как можно скорее установить мир в регионе, что также станет важным вкладом в безопасность НАТО и Европы», - цитирует его NTV.

Стабильность в Черном море является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности, добавил министр.