USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Новость дня
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?

Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции

новость дополнена
12:42 1078

Между Вашингтоном и Киевом ведутся закрытые обсуждения возможного сценария заморозки боевых действий по существующей линии соприкосновения, сообщает влиятельное британское издание The Economist, ссылаясь на собственные информированные источники.

По данным журналистов, на первом этапе рассматривается вариант ограничения активных боевых действий в пределах зоны шириной от 50 до 70 километров по обе стороны от фронта. Предполагается, что этот шаг должен стать фундаментом для последующего заключения более широкого и всеобъемлющего соглашения между сторонами. 

Однако, отмечают источники издания, быстрой реализации этого плана ждать не стоит. Россия вряд ли пойдет на конкретные шаги по урегулированию до октября текущего года. В Кремле рассчитывают использовать фактор промежуточных выборов в США, чтобы оказать политическую поддержку Дональду Трампу и впоследствии «получить что-то взамен» от новой американской администрации.

Кроме того, по оценкам аналитиков, российская сторона намерена затягивать переговорный процесс как минимум до весны. Расчет Москвы строится на том, что грядущая зима окажется критически разрушительной для украинской инфраструктуры и энергетики, что сделает позиции Киева на будущих переговорах еще более уязвимыми.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France TV заявил, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года «считал, что Украина проиграет. Все прошло плохо в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским, а затем саммит Трампа и Путина породил надежды на сделку, в рамках которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия еще даже не захватила».

После саммита в Анкоридже, напомнил президент Франции, в Вашингтон приехали европейские лидеры, чтобы переубедить Трампа — «сказать, что так нельзя». «С тех пор был пройден огромный путь, — отметил Макрон. — И этот путь — прежде всего победа украинцев». По словам президента Франции, Трамп увидел, что все, что ему говорили, «что украинцы падут, что не переживут зиму», оказалось неправдой.

На этом фоне глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер заявил, что Турция считает важным как можно скорее добиться урегулирования украинского конфликта, поскольку он влияет на безопасность Европы и НАТО.

«Турция изначально проводит сбалансированную, принципиальную и конструктивную политику и входит в число немногих стран НАТО, которые могут вести переговоры как с Украиной, так и с Россией. Есть твердое желание и есть усилия Турции, чтобы как можно скорее установить мир в регионе, что также станет важным вкладом в безопасность НАТО и Европы», - цитирует его NTV.

Стабильность в Черном море является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности, добавил министр.

Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть»
Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть» обновлено 12:56
12:56 1024
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову фото
12:54 335
Куда США хотят включить Азербайджан?
Куда США хотят включить Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
18 июня 2026, 22:19 6741
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции новость дополнена
12:42 1079
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются фото; видео; обновлено 12:40
12:40 1314
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК Шпионский квартет
10:40 1643
Украина хочет завершить войну до конца года
Украина хочет завершить войну до конца года Заявления Зеленского на саммите ЕС
11:54 872
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили? обновлено 11:05
11:05 3996
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
11:00 821
Компания Monolit поставила себя выше закона
Компания Monolit поставила себя выше закона Наши проблемы
07:28 4434
Смерть в погоне за лайками
Смерть в погоне за лайками На злобу дня
18 июня 2026, 19:00 8368

ЭТО ВАЖНО

Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть»
Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть» обновлено 12:56
12:56 1024
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову фото
12:54 335
Куда США хотят включить Азербайджан?
Куда США хотят включить Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
18 июня 2026, 22:19 6741
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции новость дополнена
12:42 1079
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются фото; видео; обновлено 12:40
12:40 1314
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК Шпионский квартет
10:40 1643
Украина хочет завершить войну до конца года
Украина хочет завершить войну до конца года Заявления Зеленского на саммите ЕС
11:54 872
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили? обновлено 11:05
11:05 3996
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
11:00 821
Компания Monolit поставила себя выше закона
Компания Monolit поставила себя выше закона Наши проблемы
07:28 4434
Смерть в погоне за лайками
Смерть в погоне за лайками На злобу дня
18 июня 2026, 19:00 8368
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться