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Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть»

обновлено 12:56
12:56 1026

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что «весь Ливан должен сгореть», после того как израильские военные сообщили о гибели четырех солдат на юге страны.

«За каждую слезу израильской матери должны пролить слезы тысяча ливанских матерей», — написал Итамар Бен-Гвир в публикации в X.

Израильские военные сообщили, что солдаты были убиты «в бою», когда их танк был поражен во время операции в районе Кфар-Тебнита. Один из погибших — 32‑летний подполковник Дор Гедалия Бен Симхон, командир 52‑го батальона 401‑й бронетанковой бригады.

Армия обороны Израиля заявила, что в течение ночи нанесла удары по целям на юге Ливана, по ее словам, по боевикам и инфраструктуре «Хезболлы». По сообщениям, к утру в результате этих ударов погибли 18 человек.

Это произошло всего через несколько дней после того, как лидеры США и Ирана подписали предварительное соглашение, направленное на прекращение иранской войны. Согласно условиям временной сделки, обе стороны и их союзники обязаны приостановить все военные действия, в том числе в Ливане.

«При всем уважении к американцам, Израиль должен ясно дать понять всему миру, что кровь наших сыновей и безопасность наших граждан не являются предметом торга... Хватит играть в пинг-понг. На Ближнем Востоке нельзя победить взвешенными ответами и сдержанностью — нужно действовать решительно. Уничтожать. Подавлять террор», — написал Бен-Гвир в своей публикации в пятницу.

В мае Бен-Гвир вызвал скандал после того, как опубликовал видеозапись, на которой он издевается над задержанными активистами флотилии Global Sumud, пытавшимися доставить помощь в Газу. На видео министр отчитывает задержанных и размахивает большим израильским флагом, пока активистов заставляют стоять на коленях, с руками, связанными за спиной. «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева», — говорит он на этих кадрах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что то, как Бен-Гвир обошелся с активистами, «не соответствует ценностям и нормам Израиля».

* * * 12:08

Командир батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и трое израильских военнослужащих погибли, еще пятеро военных ранены в ходе атак со стороны боевиков на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Командир 52-го батальона 401-й (бронетанковой) бригады подполковник Дор Гедалия Бен-Симхон погиб в ходе боестолкновения на юге Ливана. В результате этого инцидента погибли еще трое военнослужащих», - говорится в заявлении.

Кроме того, в ночь на пятницу офицер ЦАХАЛ и еще четверо военнослужащих получили ранения в результате попадания дрона со взрывчаткой в Южном Ливане, добавили в ведомстве.

По сообщению новостной службы «Кан», инцидент, в котором погиб подполковник Дор Гедалия Бен Симхон, произошел после полуночи в районе деревни Табнит на юге Ливана. По предварительным данным, танк военнослужащих 52-го батальона, действовавших под командованием бригады «Гивати» в этом районе, был подорван с воздуха. В ЦАХАЛ же отметили, что пока невозможно однозначно утверждать, что речь идет об ударном беспилотнике или о противотанковой ракете. Обстоятельства произошедшего расследуются.

После атаки ЦАХАЛ нанес удары по многочисленным объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Набатии и других районах юга Ливана.

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