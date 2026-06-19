Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть»

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что «весь Ливан должен сгореть», после того как израильские военные сообщили о гибели четырех солдат на юге страны.

Израильские военные сообщили, что солдаты были убиты «в бою», когда их танк был поражен во время операции в районе Кфар-Тебнита. Один из погибших — 32‑летний подполковник Дор Гедалия Бен Симхон, командир 52‑го батальона 401‑й бронетанковой бригады.

Армия обороны Израиля заявила, что в течение ночи нанесла удары по целям на юге Ливана, по ее словам, по боевикам и инфраструктуре «Хезболлы». По сообщениям, к утру в результате этих ударов погибли 18 человек.

Это произошло всего через несколько дней после того, как лидеры США и Ирана подписали предварительное соглашение, направленное на прекращение иранской войны. Согласно условиям временной сделки, обе стороны и их союзники обязаны приостановить все военные действия, в том числе в Ливане.

«При всем уважении к американцам, Израиль должен ясно дать понять всему миру, что кровь наших сыновей и безопасность наших граждан не являются предметом торга... Хватит играть в пинг-понг. На Ближнем Востоке нельзя победить взвешенными ответами и сдержанностью — нужно действовать решительно. Уничтожать. Подавлять террор», — написал Бен-Гвир в своей публикации в пятницу.

В мае Бен-Гвир вызвал скандал после того, как опубликовал видеозапись, на которой он издевается над задержанными активистами флотилии Global Sumud, пытавшимися доставить помощь в Газу. На видео министр отчитывает задержанных и размахивает большим израильским флагом, пока активистов заставляют стоять на коленях, с руками, связанными за спиной. «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева», — говорит он на этих кадрах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что то, как Бен-Гвир обошелся с активистами, «не соответствует ценностям и нормам Израиля».