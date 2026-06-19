Смена президента в Армении?

На пост президента Армении претендуют несколько представителей правящей партии «Гражданский договор», пишет газета «Грапарак».

По утверждению издания, в политических кругах обсуждают состояние здоровья действующего президента Ваагна Хачатуряна, и что он якобы может покинуть должность до завершения своего срока в 2029 году.

Хачатурян был избран президентом в 2022 году сроком на семь лет.

Газета утверждает, что на фоне этих разговоров появились претенденты на пост президента Армении. Среди них руководитель аппарата правительства Араик Арутюнян, спикер парламента Ален Симонян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.