USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Новость дня
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?

Смена президента в Армении?

12:12 884

На пост президента Армении претендуют несколько представителей правящей партии «Гражданский договор», пишет газета «Грапарак».

По утверждению издания, в политических кругах обсуждают состояние здоровья действующего президента Ваагна Хачатуряна, и что он якобы может покинуть должность до завершения своего срока в 2029 году.

Хачатурян был избран президентом в 2022 году сроком на семь лет.

Газета утверждает, что на фоне этих разговоров появились претенденты на пост президента Армении. Среди них руководитель аппарата правительства Араик Арутюнян, спикер парламента Ален Симонян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть»
Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть» обновлено 12:56
12:56 1035
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову фото
12:54 341
Куда США хотят включить Азербайджан?
Куда США хотят включить Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
18 июня 2026, 22:19 6741
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции новость дополнена
12:42 1090
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются фото; видео; обновлено 12:40
12:40 1317
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК Шпионский квартет
10:40 1648
Украина хочет завершить войну до конца года
Украина хочет завершить войну до конца года Заявления Зеленского на саммите ЕС
11:54 875
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили? обновлено 11:05
11:05 3999
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
11:00 823
Компания Monolit поставила себя выше закона
Компания Monolit поставила себя выше закона Наши проблемы
07:28 4435
Смерть в погоне за лайками
Смерть в погоне за лайками На злобу дня
18 июня 2026, 19:00 8371

ЭТО ВАЖНО

Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть»
Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть» обновлено 12:56
12:56 1035
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову фото
12:54 341
Куда США хотят включить Азербайджан?
Куда США хотят включить Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
18 июня 2026, 22:19 6741
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции новость дополнена
12:42 1090
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются фото; видео; обновлено 12:40
12:40 1317
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК Шпионский квартет
10:40 1648
Украина хочет завершить войну до конца года
Украина хочет завершить войну до конца года Заявления Зеленского на саммите ЕС
11:54 875
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили? обновлено 11:05
11:05 3999
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
11:00 823
Компания Monolit поставила себя выше закона
Компания Monolit поставила себя выше закона Наши проблемы
07:28 4435
Смерть в погоне за лайками
Смерть в погоне за лайками На злобу дня
18 июня 2026, 19:00 8371
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться