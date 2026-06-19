USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Новость дня
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?

Баку примет конференцию European Aquatics

Отдел информации
12:25 527

10 октября 2026 года в Баку при совместной организации министерства молодежи и спорта и Федерации плавания Азербайджана состоится конференция European Aquatics (Европейской федерации водных видов спорта).

Руководители федераций из различных стран континента соберутся в Баку — городе, который в 2026 году носит звание «Столицы мирового спорта».

Участники обменяются мнениями о развитии водных видов спорта, обсудят реализованные и будущие проекты.

Это мероприятие имеет большое значение для Азербайджана как с точки зрения укрепления международного спортивного сотрудничества, так и в плане повышения авторитета нашей страны в сфере плавания и других водных видов спорта.

Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть»
Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть» обновлено 12:56
12:56 1038
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову фото
12:54 344
Куда США хотят включить Азербайджан?
Куда США хотят включить Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
18 июня 2026, 22:19 6741
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции новость дополнена
12:42 1094
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются фото; видео; обновлено 12:40
12:40 1317
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК Шпионский квартет
10:40 1648
Украина хочет завершить войну до конца года
Украина хочет завершить войну до конца года Заявления Зеленского на саммите ЕС
11:54 876
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили? обновлено 11:05
11:05 4001
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
11:00 824
Компания Monolit поставила себя выше закона
Компания Monolit поставила себя выше закона Наши проблемы
07:28 4436
Смерть в погоне за лайками
Смерть в погоне за лайками На злобу дня
18 июня 2026, 19:00 8371

ЭТО ВАЖНО

Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть»
Израильский министр после гибели военных: «Весь Ливан должен сгореть» обновлено 12:56
12:56 1038
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Гурбану Гурбанову фото
12:54 344
Куда США хотят включить Азербайджан?
Куда США хотят включить Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
18 июня 2026, 22:19 6741
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции
Два сценария заморозки войны в Украине. Призыв Турции новость дополнена
12:42 1094
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются
ЦАХАЛ и «Хезболла»: бои продолжаются фото; видео; обновлено 12:40
12:40 1317
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК Шпионский квартет
10:40 1648
Украина хочет завершить войну до конца года
Украина хочет завершить войну до конца года Заявления Зеленского на саммите ЕС
11:54 876
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили? обновлено 11:05
11:05 4001
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
Новые тайные ячейки КСИР в Ираке: цель – страны Залива
11:00 824
Компания Monolit поставила себя выше закона
Компания Monolit поставила себя выше закона Наши проблемы
07:28 4436
Смерть в погоне за лайками
Смерть в погоне за лайками На злобу дня
18 июня 2026, 19:00 8371
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться