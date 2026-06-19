Баку примет конференцию European Aquatics

10 октября 2026 года в Баку при совместной организации министерства молодежи и спорта и Федерации плавания Азербайджана состоится конференция European Aquatics (Европейской федерации водных видов спорта).
Руководители федераций из различных стран континента соберутся в Баку — городе, который в 2026 году носит звание «Столицы мирового спорта».
Участники обменяются мнениями о развитии водных видов спорта, обсудят реализованные и будущие проекты.
Это мероприятие имеет большое значение для Азербайджана как с точки зрения укрепления международного спортивного сотрудничества, так и в плане повышения авторитета нашей страны в сфере плавания и других водных видов спорта.