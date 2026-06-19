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На Кубе большая «перестройка»

12:29 482

Парламент Кубы единогласно одобрил реформы, предусматривающие приватизацию значительной части экономики острова Свободы, сообщает Reuters.

В случае реализации этих мер почти развалившуюся экономику Кубы ждут самые масштабные изменения со времен революции 1959 года. Поворот в сторону рынка, сообщает агентство, поддержали Коммунистическая партия и бывший лидер страны Рауль Кастро, против которого США выдвинули обвинения в связи со сбитием в 1996 году самолетов с гуманитарной помощью.

Одобренный пакет реформ предусматривает преобразование госпредприятий в частные коммерческие акционерные компании. Доступ частному бизнесу будет открыт в секторы недвижимости и финансов. Кроме того, разрешается «продажа государственной собственности национальным и иностранным юридическим и физическим лицам, включая кубинцев, проживающих за рубежом». Как заявил премьер-министр Мануэль Марреро в выступлении перед депутатами, пакет из 175 мер признает рынок «инструментом эффективного распределения ресурсов».

Еще до американской блокады, начавшейся в январе этого года, Куба была охвачена самым тяжелым экономическим кризисом за всю свою постреволюционную историю. Потеря же нефтяного импорта привела к почти полной остановке экономики.

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