Первый в регионе: Бакинский центр аритмологии получил престижную аккредитацию EHRA

Центр аритмологии при Бакинском Центре Здоровья достиг нового уровня международного признания, получив аккредитацию Европейской ассоциации ритма сердца (EHRA).

EHRA является подразделением мирового лидера в продвижении и распространении передовых методов в области сердечно-сосудистой медицины - Европейского общества кардиологов (ESC). Миссия Ассоциация заключается в повышении качества жизни и снижении уровня внезапных сердечных смертей путем ограничения последствий нарушения сердечного ритма. Аккредитация азербайджанского Центра аритмологии в EHRA стала первым подобным достижением в южнокавказском регионе и на всем постсоветском пространстве. Из 38 центров по всему миру, удостоенных этой чести, Бакинский Центр Здоровья стал 39-м. Аккредитация EHRA присуждается исключительно высокоспециализированным учреждениям, успешно внедряющим передовые технологии в области электрофизиологии и кардиостимуляции. Этот статус не только укрепляет международный авторитет центра, но и служит ярким свидетельством прогресса кардиологии и высокотехнологичной медицины в Азербайджане.

Новые горизонты для образования и практики Получение аккредитации трансформирует Центр аритмологии из национальной образовательной базы в международную учебную платформу. Теперь врачи-аритмологи из Европы, ближнего и дальнего зарубежья смогут проходить здесь краткосрочные и долгосрочные программы обучения и профессионального совершенствования, в том числе в рамках грантовых программ EHRA. Дипломы, полученные в нашем центре, будут признаваться на всей территории Европы. Для азербайджанских врачей, стремящихся к углубленному изучению аритмологии, аккредитация открывает широкие возможности: получение образовательных и научных грантов, участие в программах профессионального обмена и стажировках в ведущих европейских клиниках и т.д.

Преимущества для пациентов и системы здравоохранения Создание аккредитованного учебного центра принесет ощутимые выгоды не только медицинским специалистам, но и пациентам. Внедрение современных европейских стандартов диагностики и лечения нарушений сердечного ритма повысит качество медицинской помощи, расширит доступ к передовым технологиям и инновационным методам лечения, а также обеспечит непрерывное профессиональное развитие врачей. Пациенты смогут рассчитывать на более точную диагностику, применение эффективных методов лечения, снижение риска осложнений и улучшение долгосрочных результатов. Развитие специализированного центра позволит получать высококвалифицированную помощь в Азербайджане, исключая необходимость поездок за рубеж и делает современные медицинские технологии более доступными для населения страны.

Лидерство и инновации с 2019 года Центр аритмологии при Бакинском Центре Здоровья успешно функционирует с 2019 года и по праву считается ведущим медицинским учреждением как в Азербайджане, так и во всем южнокавказском регионе. Команда Центра под руководством доктора Фарида Алиева имеет более чем 20-летний опыт работы. Именно эта команда стояла у истоков развития интервенционной аритмологии в Азербайджане, первой внедрив современные методы диагностики и лечения нарушений сердечного ритма в клиническую практику. На сегодняшний день это единственный в регионе центр, предлагающий полный спектр диагностических и лечебных аритмологических вмешательств, соответствующих самым современным международным стандартам. Среди высокотехнологичных процедур, выполняемых на регулярной основе, – различные системы 3D-картирования сердца, криоаблация, электропорация (PFA), эпикардиальные аблации, кардионейромодуляция (лечение брадиаритмий без имплантации кардиостимуляторов), имплантация безэлектродных кардиостимуляторов (Leadless), подкожных дефибрилляторов (S-ICD), электродов для стимуляции проводящей системы сердца (CSP), а также экстракция внутрисердечных электродов и т.д. Ранее в центре успешно проводились процедуры без рентгеновского излучения. В ближайшие месяцы откроется новая электрофизиологическая лаборатория, полностью ориентированная на катетерные вмешательства без использования рентгена. Эти инновации значительно повысят безопасность пациентов и медицинского персонала, минимизируя лучевую нагрузку.