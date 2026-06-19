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Полиция Парижа запретила митинг иранской оппозиции

13:23 309

Полиция Парижа запретила митинг, организованный иранской оппозиционной группой, который должен был состояться 20 июня. Уведомление о запрете направили организаторам поздно вечером 18 июня, это вызвало резкую реакцию представителей Национального совета сопротивления Ирана (NCRI). Об этом сообщило агентство Reuters.

Представители оппозиционного движения выразили намерение обжаловать данное решение. Французские власти не предоставили публичных разъяснений относительно конкретных причин запрета.

Сторонники NCRI подчеркнули, что мероприятие должно было стать «живым референдумом», демонстрирующим поддержку альтернативного видения будущего Ирана как светской и демократической республики.

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