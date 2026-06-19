Азербайджан открывает посольство в самой западной стране Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства страны в Португалии, которое будет расположено в Лиссабоне.
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте главы государства, Кабинету Министров поручено решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования дипломатической миссии, а также принять другие необходимые меры для ее функционирования.
Министерство иностранных дел Азербайджана утвердит структуру и штатное расписание посольства.