Трамп требует от своей команды дословно повторять все его формулировки

Президент США Дональд Трамп был раздражен тем, что вице-президент Джей Ди Вэнс после ударов по Ирану не повторял его утверждение о том, что иранская ядерная программа была «полностью уничтожена». Об этом говорится в новой книге журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, выдержки из которой приводит Politico.

По данным авторов, Трамп говорил соратникам: «Все должны говорить «полностью уничтожена». Это те самые слова. Все должны просто повторять то, что говорю я».

Поводом для недовольства стало интервью Вэнса телеканалу ABC, в котором он предпочел более осторожные формулировки, заявив, что ядерная программа Ирана была «существенно отброшена назад». Уже на следующий день в эфире Fox News вице-президент неоднократно использовал слово «уничтожена». В Белом доме публикацию раскритиковали, назвав изложенные в книге эпизоды искажением реальных событий и подчеркнув, что Вэнс остается одним из самых доверенных советников Трампа.