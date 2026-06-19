Экс-президент США призвал к сопротивлению

Гостями церемонии стали бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джо Байден. Дональд Трамп приглашения не получил. На открытии выступили такие звезды эстрады, как Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Дженнифер Хадсон, Джон Ледженд, рэпер Common и Кристина Агилера.

В своем обращении на открытии Барак Обама призвал американцев сопротивляться «цинизму и отчаянию», смотреть в будущее, высказался в защиту «веры в мирную передачу власти» (не упоминая Трампа).

«Мы хотим найти способ снова смотреть друг на друга, а не отворачиваться», — заявил Обама.

Строительство центра заняло более десяти лет и обошлось в $850 млн. Центр задуман как активное общественное пространство. Барак Обама подчеркивал, что это «не безжизненный мавзолей» и не просто президентская библиотека, а место для встреч и вдохновения сообщества. Вход в центр платный, однако большая часть парковой зоны, сады, детские площадки и библиотека доступны для публики бесплатно.