Прогноз погоды на завтра

20 июня в Баку ожидается 38, в регионах - 39° тепла. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 33-38°.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 65-75, днем - 45-55%.
В регионах Азербайджана днем столбики термометров поднимутся до 35-39°. В горных районах ночью ожидается 11-16, днем - 20-25, в некоторых местах - до 28-32°. Во второй половине дня в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град.
Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Умеренный восточный ветер днем местами усилится.