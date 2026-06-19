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Сколько золота и серебра произвели в Азербайджане?

13:56 389

В январе – мае 2026 года производство золота в Азербайджане сократилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1073,4 килограмма.

Как сообщили в Государственном комитете статистики, по состоянию на 1 июня запасы готовой продукции золота на складах промышленных предприятий уменьшились на 38,1% – до 73,9 килограмма.

Производство серебра, сократившись за отчетный период на 6,6%, составило 1575,9 килограмма.

По состоянию на 1 июня запасы готовой продукции серебра на складах промышленных предприятий снизились на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и были зарегистрированы на уровне 474 килограммов.

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