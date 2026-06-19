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В российском регионе началась облава на мужчин

13:56 1254

В Пензенской области России начались облавы с участием сотрудников военкоматов, которые задерживают мужчин для проверки «на воинский учет» и принуждения к подписанию контракта с Минобороны РФ. Об этом местные жители сообщили в чатах и пабликах, а также нескольким изданиям и правозащитникам.

На массовые рейды в Пензе 18 июня обратил внимание телеграм-канал «Разговоры о ватном». «На улицах облавы, дороги перекрывают, по всему городу [Пензе] патрули отлавливают мужчин. Хватают без разбора и документов, ездят по дачным массивам. В Каменке… в один автобус запихнули под сотню человек», — указывалось в посте.

Как следует из сообщений канала, рейды также проводились в городе Кузнецк. Информацию подтверждают подписчики правозащитного проекта «Идите лесом». По их словам, мужчин задерживают на улицах, сажают в машины и «увозят подписывать контракт». Для этого в том числе останавливают автомобили и городские автобусы. «Поголовно всех винтят, останавливают машины, общественный транспорт, мужчин пакуют и увозят подписывать контракт, облавы по всему городу», — рассказал один из местных жителей.

В четверг в Каменке «насильно бусифицировали мужчин», написала другая обратившаяся к правозащитникам. Она добавила, что в Пензе «было замечено очень много военных», и прислала снятое «девушкой адвокатом» видео, на котором группа женщин пытается отбить мужчин, посаженных людьми в военной форме в микроавтобус. «7×7» отмечает, что ролик снят по адресу ул. Складская, 19, где находится военкомат Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы, а автор ролика — адвокат Юлия Хохлова.

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