Ереван учат стрелять в спину Москве…

Как сообщалось ранее, в Армении проходят военные учения Eagle Partner-2026. Формат этих совместных американо-армянских учений, проводимых c 2023 года, в этом году был впервые расширен, и еще две страны НАТО — Греция и Франция — направили в Армению своих солдат. Посольство США в Ереване заявило, что четвертые ежегодные учения основаны на долгосрочном американо-армянском сотрудничестве в области обороны и направлены на подготовку к международным миротворческим операциям: «В этом году в учениях Eagle Partner принимают участие военнослужащие Вооруженных сил Французской Республики и Греческой Республики, а также Армянской бригады миротворцев, армии США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса. Учения Eagle Partner-2026 укрепляют оперативную совместимость, способствуют обмену передовым опытом и повышают готовность к миротворческим операциям».

«Нынешние учения в расширенном формате проходят на фоне обострившихся после прошедших 7 июня парламентских выборов российско-армянских отношений. Как и ожидалось, официальная Москва выразила обеспокоенность по поводу этих маневров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила накануне на брифинге, что эти учения могут вызывать в Москве только сожаление: «На фоне «заморозки» Ереваном своего членства в ОДКБ подобные совместные со странами НАТО маневры не вызывают ничего, кроме сожаления». По ее словам, отдельную обеспокоенность вызывает то, что реализация этих тренировочных программ на территории Армении приобретает системный характер, начиная с 2023 года. «Какие бы так называемые миротворческие задачи не провозглашались, основная цель НАТО очевидна – продолжение «отрыва» республики от традиционного союзника в лице России. Именно наша страна позиционируется в ходе подобных тренировок как вероятный противник, армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было себе вообразить, в том числе и потому, что в нашей стране живет такое количество этнических армян», - сказала Захарова. Следует отметить, что когда в сентябре 2023 года состоялись первые совместные армяно-американские военные учения, это было воспринято как одна из попыток тогдашней американской администрации восстановить ослабленные позиции в Южно-Кавказском регионе. Политические приоритеты тогдашней администрации США в отношении региона основывались на возрождении Армении, потерпевшей поражение в войне, и попытках оказать давление на Азербайджан. Вашингтон фактически ограничивал сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны и безопасности, тогда как армянское направление, напротив, получало все более выраженное военно-политическое наполнение. По этой причине совместные американо-армянские военные учения были встречены с обеспокоенностью и протестом не только в Москве, но и в Баку.

С другой стороны, хотя стороны заявляли, что эти учения были направлены исключительно на поддержку международных миротворческих операций, в действительности они вполне могли быть боевыми учениями. Это происходило в то время, когда Армения, убежденная в бесполезности российского зонтика безопасности, прилагала лихорадочные усилия для поиска новых покровителей на Западе. Однодневная антитеррористическая операция в Карабахском регионе Азербайджана и восстановление полного суверенитета нашей страны также совпали с завершением этих учений. Между Москвой и Ереваном довольно напряженная ситуация из-за попыток Армении выйти из орбиты влияния России. Официальная Москва назвала армяно-американские учения «недружественным шагом против России» и потребовала от Еревана объяснений. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил тогда, что Москва восприняла с озабоченностью информацию о проведении совместных учений Армении и США. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения вызывают настороженность. По его словам, американо-армянские учения требуют «глубокого анализа». Эти опасения и протесты Москвы были проигнорированы в Ереване, поэтому в следующем году состоялись учения Eagle Partner-2024. Россия вновь выразила свое недовольство и протесты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что американо-армянские учения подрывают механизмы сотрудничества Еревана и Москвы в области безопасности. По ее словам, Запад навязывает Армении «натовские стандарты вооруженных сил», что ведет к обретению дополнительных рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику республики.