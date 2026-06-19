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Минздрав и таможня укрепляют сотрудничество в сфере контроля лекарств и медицинских изделий

14:21 158

С участием представителей Министерства здравоохранения и Государственного таможенного комитета состоялась рабочая встреча, посвященная регулированию импортно-экспортных операций лекарственных препаратов, медицинских изделий и товаров, подлежащих санитарному контролю, борьбе с контрабандой лекарственных средств, а также повышению эффективности таможенного контроля за незаконным оборотом психотропных веществ.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, руководящие должностные лица обеих структур и руководители профильных подразделений.

Целью мероприятия стало обсуждение вопросов совершенствования механизмов контроля при осуществлении импортно-экспортных операций лекарственных средств, фармацевтических субстанций и медицинских изделий, расширения межведомственного сотрудничества и организации более эффективного обмена информацией.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами является одним из важнейших направлений государственной политики: «Под руководством президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в нашей стране последовательно реализуются меры по охране здоровья населения и укреплению системы обеспечения качественными и безопасными лекарственными средствами. Внимание и поддержка, оказываемые Первым вице-президентом госпожой Мехрибан Алиевой сфере здравоохранения, вносят значительный вклад в успешное продолжение проводимых реформ. Учитывая важность защиты здоровья населения при ввозе лекарственных средств и медицинских изделий в страну, особое значение имеет совершенствование механизмов контроля, а также упрощение процессов и повышение их прозрачности посредством эффективного взаимодействия между соответствующими государственными органами. В этом направлении крайне важно дальнейшее расширение сотрудничества и совместной деятельности с Государственным таможенным комитетом».

Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров подчеркнул, что наряду с эффективной организацией таможенного контроля приоритетными задачами являются содействие законной торговле и внедрение цифровых решений: «Расширение обмена информацией между нашими ведомствами, правильная оценка рисков и внедрение интегрированных механизмов контроля будут способствовать как обеспечению безопасности, так и созданию более благоприятных условий для субъектов предпринимательства».

Стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования обмена информацией при выдаче импортных разрешений в процессе таможенного оформления лекарственных средств и медицинских изделий, расширения возможностей электронной интеграции, усиления механизмов оценки рисков и повышения оперативной координации между соответствующими структурами.

В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость предоставления Государственному таможенному комитету доступа к соответствующему реестру для целей таможенной идентификации медицинских изделий с высокой, повышенной и средней степенью риска, а также подготовки соответствующих изменений в перечень специфических товаров, импорт которых осуществляется на основании заключений уполномоченных государственных органов. После этого сотрудник Государственного таможенного комитета выступил с презентацией.

Кроме того, были рассмотрены вопросы отражения отдельных психотропных веществ в национальном законодательстве в соответствии с международными конвенциями, участником которых является Азербайджанская Республика, цифровой интеграции разрешений, выдаваемых по импортно-экспортным операциям, а также обеспечения хранения лекарственных средств, находящихся под таможенным контролем, в условиях, соответствующих установленным требованиям.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по дальнейшему расширению сотрудничества и координации совместной деятельности для достижения поставленных целей.

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