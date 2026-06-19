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И снова украинские дроны летят на Москву

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14:23 476

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем 19 июня силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников, летевших на российскую столицу.

Первое сообщение о сбитых дронах появилось в телеграм-канале Собянина в 12:11 по московскому времени (13:11 по Баку). Последнее — в 12:34 (13:34 по Баку).

О последствиях атаки мэр не сообщил.

По последним данным с официального сайта мэра Москвы, уничтожено уже 19 беспилотников, летевших на российскую столицу.

Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. Это была крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны.

В Капотне загорелся НПЗ, дроны упали на рынок «Садовод» и торговый центр «Мега Белая Дача». В разных городах Московской области в результате ночных атак пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

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