«Высокие показатели работы ПВО»: Кремль об атаке Украины на Москву и Подмосковье

Представитель Кремля посоветовал задавшему вопрос журналисту CNN искать больше съемок из городов Украины: «Съемки впечатляющие по результатам ударов наших Вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться». По мнению Пескова, линия Киева не нацелена на переговоры: «Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны».

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин получает сводки об атаках «регулярно, по несколько раз в день, и при необходимости в любое время дня и ночи». Почему при этом президент РФ не отреагировал публично на происходящее, представитель Кремля не уточнил. Путин вчера принимал участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани и в том числе делал заявления для СМИ.

Вчера российские власти не сообщили ни точное количество беспилотников, атаковавших Московский регион, ни число локаций, подвергшихся ударам. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о 17 пострадавших, сегодня он уточнил, что также погибла 8-летняя девочка.