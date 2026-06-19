USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?
Новость дня
Почему переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили?

«Высокие показатели работы ПВО»: Кремль об атаке Украины на Москву и Подмосковье

14:41 1248

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнюю атаку на Москву и Подмосковье.

«Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются меры, соответствующие ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что», – сказал Песков.

Представитель Кремля посоветовал задавшему вопрос журналисту CNN искать больше съемок из городов Украины: «Съемки впечатляющие по результатам ударов наших Вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться». По мнению Пескова, линия Киева не нацелена на переговоры: «Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны».

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин получает сводки об атаках «регулярно, по несколько раз в день, и при необходимости в любое время дня и ночи». Почему при этом президент РФ не отреагировал публично на происходящее, представитель Кремля не уточнил. Путин вчера принимал участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани и в том числе делал заявления для СМИ.

Вчера российские власти не сообщили ни точное количество беспилотников, атаковавших Московский регион, ни число локаций, подвергшихся ударам. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о 17 пострадавших, сегодня он уточнил, что также погибла 8-летняя девочка.

Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: растет число жертв
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: растет число жертв обновлено 16:00
16:02 2019
Израиль не хочет подставлять левую щеку
Израиль не хочет подставлять левую щеку обновлено 15:27
15:27 3484
Азербайджан внедряет новую систему финансирования дошкольного образования
Азербайджан внедряет новую систему финансирования дошкольного образования Указ президента
15:14 663
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК Шпионский квартет; все еще актуально
10:40 2279
«Большой шлем» в Монголии: Балабей Агаев завоевал золото, Низами Имранов – бронзу, Хидаят Гейдаров вновь снялся с соревнований
«Большой шлем» в Монголии: Балабей Агаев завоевал золото, Низами Имранов – бронзу, Хидаят Гейдаров вновь снялся с соревнований
14:40 722
«Высокие показатели работы ПВО»: Кремль об атаке Украины на Москву и Подмосковье
«Высокие показатели работы ПВО»: Кремль об атаке Украины на Москву и Подмосковье
14:41 1249
Минздрав и таможня укрепляют сотрудничество в сфере контроля лекарств и медицинских изделий
Минздрав и таможня укрепляют сотрудничество в сфере контроля лекарств и медицинских изделий
14:21 441
У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку
У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку Наш комментарий
00:45 9437
В российском регионе началась облава на мужчин
В российском регионе началась облава на мужчин
13:56 3082
Азербайджан открывает посольство в самой западной стране Европы
Азербайджан открывает посольство в самой западной стране Европы
13:26 2084
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Курбану Курбанову
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Курбану Курбанову фото; новость дополнена
13:17 2309

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: растет число жертв
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: растет число жертв обновлено 16:00
16:02 2019
Израиль не хочет подставлять левую щеку
Израиль не хочет подставлять левую щеку обновлено 15:27
15:27 3484
Азербайджан внедряет новую систему финансирования дошкольного образования
Азербайджан внедряет новую систему финансирования дошкольного образования Указ президента
15:14 663
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК
Берлин под колпаком спецслужб. BND призывает дистанцироваться от РПК Шпионский квартет; все еще актуально
10:40 2279
«Большой шлем» в Монголии: Балабей Агаев завоевал золото, Низами Имранов – бронзу, Хидаят Гейдаров вновь снялся с соревнований
«Большой шлем» в Монголии: Балабей Агаев завоевал золото, Низами Имранов – бронзу, Хидаят Гейдаров вновь снялся с соревнований
14:40 722
«Высокие показатели работы ПВО»: Кремль об атаке Украины на Москву и Подмосковье
«Высокие показатели работы ПВО»: Кремль об атаке Украины на Москву и Подмосковье
14:41 1249
Минздрав и таможня укрепляют сотрудничество в сфере контроля лекарств и медицинских изделий
Минздрав и таможня укрепляют сотрудничество в сфере контроля лекарств и медицинских изделий
14:21 441
У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку
У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку Наш комментарий
00:45 9437
В российском регионе началась облава на мужчин
В российском регионе началась облава на мужчин
13:56 3082
Азербайджан открывает посольство в самой западной стране Европы
Азербайджан открывает посольство в самой западной стране Европы
13:26 2084
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Курбану Курбанову
Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» Курбану Курбанову фото; новость дополнена
13:17 2309
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться