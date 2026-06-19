«Большой шлем» в Монголии: Балабей Агаев завоевал золото, Низами Имранов – бронзу, Хидаят Гейдаров вновь снялся с соревнований

Сегодня в столице Монголии Улан-Баторе стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо. Это первое рейтинговое соревнование, где начисляются баллы для попадания на Олимпиаду-2028.

В первый день золото в составе сборной Азербайджана завоевал Балабей Агаев (60 кг). Он победил австралийца Джошуа Катца, экс-чемпиона мира и Европы из Грузии Георгия Сардалашвили, израильтянина Ицхака Ашпиза, а в финале оказался сильнее призера Олимпиады в Париже, действующего чемпиона мира из Японии Рюдзю Нагаямы.

Для 27-летнего Балабея Агаева это шестая победа на турнирах «Большого шлема».

В этом же весе Ахмед Юсифов остановился в шаге от медали, уступив в схватке за бронзу.

В категории до 66 кг 20-летний Низами Имранов победил соперника из Индии, затем одолел чемпиона мира среди молодежи грузина Торнике Гигаури и корейца Чан Йонг Кима, но в полуфинале уступил действующему чемпиону мира из Японии Такеши Такеоке. В поединке за бронзу Низами Имранов победил бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира Йолка Казырбиека из Монголии и впервые в карьере стал призером турнира «Большого шлема».