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«Большой шлем» в Монголии: Балабей Агаев завоевал золото, Низами Имранов – бронзу, Хидаят Гейдаров вновь снялся с соревнований

Отдел спорта
14:40 722

Сегодня в столице Монголии Улан-Баторе стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо. Это первое рейтинговое соревнование, где начисляются баллы для попадания на Олимпиаду-2028.

В первый день золото в составе сборной Азербайджана завоевал Балабей Агаев (60 кг). Он победил австралийца Джошуа Катца, экс-чемпиона мира и Европы из Грузии Георгия Сардалашвили, израильтянина Ицхака Ашпиза, а в финале оказался сильнее призера Олимпиады в Париже, действующего чемпиона мира из Японии Рюдзю Нагаямы.

Для 27-летнего Балабея Агаева это шестая победа на турнирах «Большого шлема».

В этом же весе Ахмед Юсифов остановился в шаге от медали, уступив в схватке за бронзу.

В категории до 66 кг 20-летний Низами Имранов победил соперника из Индии, затем одолел чемпиона мира среди молодежи грузина Торнике Гигаури и корейца Чан Йонг Кима, но в полуфинале уступил действующему чемпиону мира из Японии Такеши Такеоке. В поединке за бронзу Низами Имранов победил бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира Йолка Казырбиека из Монголии и впервые в карьере стал призером турнира «Большого шлема».

Другой наш дзюдоист Руслан Пашаев в этом же весе занял 7-е место.

Всего в Улан-Баторе должны были выступить 17 азербайджанских дзюдоистов. Но олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг), которому предстояло стартовать завтра, снялся с турнира. Напомним, в марте из-за лишнего веса он также снялся с «Большого шлема» в Ташкенте. Тогда к нему были применены санкции.

Турнир в Улан-Баторе завершится 21 июня.

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