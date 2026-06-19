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«Самая дорогая» и «самая дешевая» страны Евросоюза

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Цены на товары и услуги повседневного спроса в 27 странах Европейского Союза значительно различаются. Об этом свидетельствуют новые данные Евростата за 2025 год.

В прошлом году самый высокий уровень стоимости жизни среди стран ЕС был зафиксирован в Дании – он оказался на 40% выше среднего по Евросоюзу. Далее следуют Ирландия (+36%) и Люксембург (+32%).

К группе самых дешевых стран блока в первую очередь относится Болгария, где потребительская корзина стоит на 37% меньше среднего показателя по ЕС. Также в тройку «самых дешевых» стран Евросоюза вошли Румыния (-35%) и Польша (-27%).

Расходы на жилье, составляющие наибольшую долю расходов европейских домохозяйств, в Ирландии превышали средний уровень по ЕС на 90%, тогда как в Болгарии они были на 59% ниже средних показателей по Евросоюзу. 

Вторая по объему категория расходов – продукты питания и безалкогольные напитки – демонстрировала наименьшую вариативность цен между странами Европейского Союза.

Самый высокий уровень цен зафиксирован в Люксембурге, где он на 22% превышал средний показатель по ЕС, тогда как самые низкие значения наблюдались в Румынии – на 20% ниже среднеевропейского уровня.

Цены на образование в Евросоюзе различаются в разы: от менее чем половины среднего уровня в Румынии до более чем в три раза выше в Люксембурге.

Ранее сообщалось, что Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран мира, впервые за много лет опередив Швейцарию.

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