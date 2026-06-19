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Состоялась официальная презентация Botanica Residence: гармония природы и городской жизни

14:52 979

18 июня в отеле Four Seasons Hotel Baku успешно состоялась официальная презентация и церемония открытия проекта Botanica Residence, реализуемого совместно компаниями PMD Group и Kensington. Участникам мероприятия был представлен проект, разработанный международной британской архитектурной компанией Chapman Taylor.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, бизнес-сообщества и СМИ, инвесторы, а также партнеры проекта.

Botanica Residence — это уникальный жилой комплекс, который привносит новый взгляд на концепцию премиального жилья на рынке недвижимости Баку, объединяя динамику городской жизни с гармонией природы. Основная философия проекта заключается в том, чтобы предложить жителям не просто квартиру, а более высокое качество жизни, благополучие и сбалансированную среду для комфортного проживания.

Проект состоит из четырех жилых зданий и включает в себя в общей сложности 359 премиальных квартир и 4 пентхауса. Два корпуса имеют высоту 22 этажа, еще два — 18 этажей. Общая площадь комплекса составляет 1,8 гектара.

Одной из ключевых особенностей Botanica Residence является концепция экологичного и зеленого образа жизни. Проект предоставляет своим жителям возможность находиться в непосредственной близости к центру города и одновременно ежедневно наслаждаться общением с природой. Особую ценность комплексу придает его расположение рядом с Центральным ботаническим садом. Благодаря этой стратегической локации жители могут пользоваться всеми преимуществами городской инфраструктуры, проживая при этом в окружении зелени, чистого воздуха и спокойствия.

Botanica Residence выделяется не только архитектурными решениями и выгодным расположением, но и своей уникальной концепцией жизни. Просторные зеленые зоны, общественные пространства для всей семьи, зоны отдыха, а также условия для здорового и активного образа жизни выгодно отличают проект от аналогичных предложений на рынке. Каждая деталь здесь продумана с целью поддержания физического, психологического и эмоционального благополучия жителей.

Проект создан на основе многолетнего опыта одной из ведущих девелоперских компаний Азербайджана — PMD Group, а также международного подхода компании Kensington.

PMD Group осуществляет деятельность в сфере развития, инвестирования и управления объектами недвижимости в Азербайджане. Проекты компании сочетают инновационные решения, современный дизайн и функциональность. За годы работы PMD Group сформировала прочную репутацию на рынке благодаря успешной реализации жилых и коммерческих проектов.

Компания Kensington является одним из ключевых партнеров проекта, внося значительный вклад благодаря своему опыту в сегменте премиальной недвижимости, управлении проектами по международным стандартам и современному подходу к городскому развитию (urban development).

Botanica Residence создан для тех, кто стремится к более близкому контакту с природой, сбалансированному и комфортному образу жизни. Архитектура, озеленение и повседневный комфорт гармонично дополняют друг друга, формируя уникальную жилую среду в самом сердце города.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт проекта: Botanica Residence. az

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