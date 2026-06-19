100 манатов за диагноз: в Баку у матери особенного ребенка потребовали взятку

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространился видеоролик, в котором жительница Баку Айсель Агаева рассказала о том, с чем столкнулась в детской поликлинике №2 Хатаинского района – медицинском учреждении, к которому ее дети прикреплены по адресу рождения.

По словам женщины, она пришла за подтверждением диагноза своего 11-летнего сына Максуда, но у нее потребовали взятку. Как утверждает Агаева, психиатр — по ее словам, новый молодой сотрудник по имени Хикмет Мамедли — заявил, что без денег подтверждения диагноза не будет.

«Если вы хотите получить бумажку, я могу вас послать заново по всем инстанциям», — передает его слова А.Агаева.

По ее рассказу, когда она спросила, что нужно сделать, чтобы подтвердить диагноз, врач написал цифру 100 и сказал, что это «быстро решит все вопросы».

«Я возмущена этим, потому что мы и так родители особенных детей, все деньги тратим на их обучение, на их терапию, а вы еще у нас вымогаете эти деньги. Осуждаю!» — говорит Агаева в ролике.

Она выразила надежду, что на ситуацию обратят внимание соответствующие инстанции, и отдельно упомянула вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву, к которой обратилась с просьбой не оставлять без внимания то, как, по ее словам, у родителей особенных детей вымогают деньги.

Отметим, что сын Айсель Агаевой, Максуд Мирзоев, страдает синдромом Вильямса. Это редкое генетическое заболевание возникает из-за потери небольшого участка седьмой хромосомы — вместе с этим фрагментом утрачивается около двух десятков генов. Впервые синдром описал новозеландский кардиолог Джон Вильямс в начале шестидесятых годов. Для заболевания характерны пороки сердечно-сосудистой системы, особое строение лица, задержка психического развития, повышенная тревожность, сниженный мышечный тонус. При этом детей с синдромом Вильямса отличает особый склад характера — дружелюбие, открытость, повышенная отзывчивость и часто выраженная музыкальность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aysel Aghayeva (@asolia)

Лекарства от этого заболевания не существует, поэтому помощь сводится к коррекции пороков сердца и сопутствующих нарушений, а также к терапии, требующей от семей постоянных и немалых расходов.

Чтобы разобраться в данном вопросе, сотрудники haqqin.az обратились с запросом в детскую поликлинику №2 Хатаинского района. Однако там нам заявили, что вышестоящие инстанции категорически запрещают им общаться с прессой и отвечать на поступающие запросы.

Мы понимаем, что за поведение отдельного сотрудника не может отвечать все ведомство – в нашей медицине работает немало честных и преданных своему делу врачей. И все же реакция здесь важна. Речь идет о родителях особенных детей, которые и без того отдают все силы и средства на лечение и реабилитацию своих сыновей и дочерей. Поэтому, чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), где нам заявили, что наш запрос будет рассмотрен и на него будет дан ответ.

Haqqin.az будет следить за развитием ситуации.