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Азербайджан внедряет новую систему финансирования дошкольного образования

Указ президента
15:14 667

В Азербайджане внедрят новую модель финансирования в сфере дошкольного образования, которая будет основываться на партнерстве родителей, государства и частного сектора.

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Указ подписан с целью увеличения охвата в сфере дошкольного образования на основе альтернативных моделей образования и финансирования.

Государственная поддержка по данной модели финансирования будет обеспечиваться за счет целевых средств, предусмотренных для Министерства науки и образования Азербайджанской Республики в государственном бюджете на соответствующие годы. 

Согласно указу, Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок утвердить правила применения модели финансирования в сфере дошкольного образования на основе партнерства родителей, государства и частного сектора и проинформировать об этом президента Азербайджана.

Министерству науки и образования Азербайджана поручено определять объем целевых средств, необходимых для применения этой модели на каждый последующий финансовый год, по согласованию с Министерством финансов Азербайджанской Республики.

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