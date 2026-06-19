Массовые аресты в Турции

По информации Министерства внутренних дел республики, в ходе одновременных рейдов силовикам удалось задержать 70 человек, подозреваемых в связях с исламистами.

В профильном ведомстве уточнили, что фигуранты выполняли роль финансовых кураторов организации, используя для сбора и перевода денег различные благотворительные фонды. Кроме того, задержанные активно занимались вербовкой и популяризацией идей ИГИЛ на просторах социальных сетей.