Массовые аресты в Турции

Турецкие правоохранительные органы провели скоординированную спецоперацию против террористической группировки ИГИЛ, охватившую сразу 26 регионов страны.
По информации Министерства внутренних дел республики, в ходе одновременных рейдов силовикам удалось задержать 70 человек, подозреваемых в связях с исламистами.
В профильном ведомстве уточнили, что фигуранты выполняли роль финансовых кураторов организации, используя для сбора и перевода денег различные благотворительные фонды. Кроме того, задержанные активно занимались вербовкой и популяризацией идей ИГИЛ на просторах социальных сетей.
June 19, 2026