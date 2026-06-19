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Массовые аресты в Турции

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15:26 807

Турецкие правоохранительные органы провели скоординированную спецоперацию против террористической группировки ИГИЛ, охватившую сразу 26 регионов страны.

По информации Министерства внутренних дел республики, в ходе одновременных рейдов силовикам удалось задержать 70 человек, подозреваемых в связях с исламистами.

В профильном ведомстве уточнили, что фигуранты выполняли роль финансовых кураторов организации, используя для сбора и перевода денег различные благотворительные фонды. Кроме того, задержанные активно занимались вербовкой и популяризацией идей ИГИЛ на просторах социальных сетей.

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